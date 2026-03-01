原來當媽媽是許多家庭最圓滿的一刻！調查顯示：試管順利生產，比中樂透500萬、免費環遊世界、買人生第一棟房更幸福

圖片來源：Shutterstock

少子化背後，常被忽略的是備孕女性在療程中的長期壓力。許多女性並非意願不足，卻在備孕路上承受巨大壓力。為更深入理解女性在試管療程中的真實處境，著重與試管療程檢測的英緹生技委託第三方上華市場研究顧問團隊針對正在進行或曾接受試管療程的女性進行「2025試管嬰兒療程感受度調查」。研究指出，當療程最終順利迎來新生命，受訪者給予的幸福感評分，明顯高於「中樂透500萬」、「環遊世界」與「購屋成家」等人生重大目標。

世界衛生組織已將不孕症列為21世紀三大疾病之一，根據2024年全球數據，每6人就有1人面臨不孕問題，愈來愈多家庭走上輔助生殖療程。對許多備孕女性來說，試管嬰兒不只是一次醫療選擇，更是一段必須長時間承受不確定性、與焦慮共存的生命歷程。

為了更深入理解備孕女性在試管療程中的壓力與痛點，上華市場研究顧問團隊針對全臺305位、年齡介於25至51歲，正在進行或曾接受試管嬰兒療程的女性進行「2025試管嬰兒療程感受度調查」，揭示她們在療程中的壓力與心理負荷。

◎看不見的付出 少子化背後女性的身心靈代價

調查顯示，「試管嬰兒療程」的整體壓力指數高達77.3分，不僅高於「準備國考、研究所或專業證照、長期反覆落榜」（75.4分），也明顯超過「背負30年房貸、每月固定還款」（73.8分），顯示備孕歷程已成為許多女性人生中最沉重的壓力源。

若進一步拆解療程階段，「胚胎植入與等待期」被一致認為是最高壓力關卡，指數達81.5分，這期間不僅需要頻繁回診，更必須承受每日等待、反覆解讀身體訊號卻無法確定結果的煎熬，不少受試者形容像是被時間與焦慮綁住。

調查也發現，真正壓垮情緒的往往不是單一次失敗，而是「不知道問題出在哪裡」，卵子品質是否夠好、胚胎是否健康、子宮環境是否適合著床，每一個未知環節都可能讓人陷入反覆自責與擔憂。

◎降低不確定性 成為減輕試管壓力的關鍵解方

當「如果這次沒成功，還有可用的胚胎能再試嗎？」成為心頭揮之不去的疑問，如何透過科學檢測提高成功機率、縮短等待時間，成為減輕備孕壓力的重要方向。調查顯示，從卵子品質、胚胎選擇到植入時機，若能透過更精準的科學檢測協助評估，71%受訪者認為可以明顯提升對療程的信心；其中超過4成形容科學檢測就像在入住前先完成房屋結構檢驗，能提早掌握風險；也有人比喻為在長途駕駛前設定好導航路線，減少走冤枉路的機會。

在所有影響試管成功率的因素中，胚胎染色體是否正常是最關鍵的一道關卡。研究指出，染色體異常是造成著床失敗與早期流產的重要原因，因此胚胎著床前染色體篩檢（PGT-A）已成為試管療程中的重要檢測工具。

然而，對許多家庭而言，完成現行PGT-A技術，仍有許多疑問未能被清楚回答。臨床上常見「馬賽克胚胎」比例偏高的現象，部分可能與檢測方法學相關。目前的檢測方法尚未能完全反映胚胎真實狀態。此外，對於特殊套體異常（如三套體，69條染色體）的辨識，在傳統技術下也可能存在限制。當因傳統技術限制使結果落在邊界區間，便增加備孕家庭的不確定性與擔憂，也增加臨床決策的不確定性。

隨著次世代定序（NGS）技術進步，新一代PGT-A平台也持續升級，朝更精細的方法學及AI演算法判讀發展。例如：英緹生技開發的 Pixl平台，即針對「馬賽克胚胎」判讀準確度與特殊套體辨識能力進行強化，使數據表現更穩定、資訊也更完整。隨著檢測判讀能力提升、結果更趨精細時，技術升級的意義不只是讓檢測的決策角色更明確，更是幫助備孕家庭在關鍵選擇時，少一份徬徨。

除了胚胎本身條件，子宮環境同樣是影響成功率的重要因素。對許多家庭而言，即使胚胎品質良好，仍可能擔心因植入時機是否真正落在個人的「受孕窗期」。胚胎植入時間點與子宮內膜容受性之間的關係，這幾年持續受到研究關注。不過，子宮內膜受孕窗期檢測在學界討論中仍存在不同的觀點。部分研究認為若能更精準掌握個人受孕窗期有助提升成功率；也有研究指出其效果仍需與其他臨床條件綜合評估。

傳統內膜檢測多屬侵入性程序，需要額外取樣，對部分女性而言增加身心負擔。近期則出現非侵入性檢測方式，透過抽血分析相關生物標記，在胚胎植入當天抽血保留樣本。當療程未如預期，未來可回溯確認是否有窗期偏移的問題。此類設計在兼顧臨床評估的同時，也降低身心負擔，為療程提供更彈性且人性化的選擇。

如果將目光回到源頭，卵子品質往往是更早被忽略卻影響深遠的一環。在輔助生殖領域，卵子品質長期被視為影響結果的因素，但也是較難客觀評估的環節。過去多仰賴顯微鏡下的形態學觀察，卻難以準確預測後續發育潛力。相較胚胎與內膜相關研究的快速發展，卵子端的評估工具突破相對有限。

近年隨人工智慧與跨領域技術的導入，新的評估方式逐漸出現。例如：透過量測卵子的黏彈性，並結合AI影像模型進行分析，建立更客觀的分級標準。若相關技術持續成熟，未來選卵與療程規劃，便能建立在更完整的數據基礎之上。

此次調查結果也應證了，一旦療程順利迎來孕產期，幸福感幾乎站上人生高點，幸福指數高達87分，僅次於「抽中信義區上億豪宅」（87.5分），甚至比中樂透500萬(85.9分)更開心。調查也顯示，有高達92.1%受試測者願意為提升成功率，與醫師討論更新的檢測，包含新一代的PGT-A胚胎著床前染色體篩檢。

從各項數據可見，試管療程早已不只是醫療選擇，而是一場身心耐力的長跑。以更快、更準、更舒適的科學檢測支持協助備孕女性縮短等待，會減少不確定方向的反覆嘗試，讓試管療程成為更有勝算的好孕之路，實現成為母親的夢想。