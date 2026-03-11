快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

僅見於草屯九九峰！瀕危秋海棠成功育苗 居民接力復育

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
九九峰秋海棠依參考文獻顯示目前僅分布於九九峰地區。圖／林業保育署南投分署提供
九九峰秋海棠依參考文獻顯示目前僅分布於九九峰地區。圖／林業保育署南投分署提供

九九峰秋海棠是稀有瀕危物種，生長在海拔高約300公尺左右的山溝或峭壁上，蹤跡罕現，僅零星分布於南投草屯九九峰自然保留區內，林業保育署南投分署投入培育，其中有50餘株已長成，今偕居民動手復育栽植，盼一起守護受脅植物。

林保署南投分署指出，九九峰秋海棠（Begonia bouffordii C.-I Peng）」為中研院生物多樣性研究中心前主任彭鏡毅在1995年首次於九九峰自然保留區內採集，2005年與陳永寬等發表的新種，僅零星分布於九九峰自然保留區內。

由於，九九峰秋海棠生長在海拔高約300公尺左右的山溝或峭壁上，生育環境條件惡劣，蹤跡罕現，經彭故前主任推估應為國內產秋海棠科植物數量最少者，亟需特別保護，不僅是九九峰保留區，甚至是國內極具特色的受脅植物之一。

林保署南投分署3年前起委託國立嘉義大學森林暨自然資源學系團隊，進行「九九峰自然保留區森林植群及稀有植物資源調查」計畫，更在該團隊學者張坤城的協助下培育該保留區瀕危植物的幼苗，其中有50餘株九九峰秋海棠近日已長成。

該分署長李志珉說，為提升民眾對珍稀植物保護意識，今與草屯平林社區發展協會合辦九九峰秋海棠復育栽植活動，號召在地居民動手復育栽植，未來將繼續加強培育，從周邊社區、學校逐步推廣，盼一起守護受脅植物，助其擺脫瀕危困境。

九九峰秋海棠是瀕危物種，林保署南投分署委託學術團隊育苗，復育栽植至草屯平林社區。圖／林業保育署南投分署提供
九九峰秋海棠是瀕危物種，林保署南投分署委託學術團隊育苗，復育栽植至草屯平林社區。圖／林業保育署南投分署提供

林保署南投分署與草屯平林社區發展協會11日舉辦「九九峰秋海棠復育栽植活動」。圖／林業保育署南投分署提供
林保署南投分署與草屯平林社區發展協會11日舉辦「九九峰秋海棠復育栽植活動」。圖／林業保育署南投分署提供

林保署南投分署長李志珉（右）與草屯平林社區發展協會理事長張月英（左）動手栽植九九峰秋海棠。圖／林業保育署南投分署提供
林保署南投分署長李志珉（右）與草屯平林社區發展協會理事長張月英（左）動手栽植九九峰秋海棠。圖／林業保育署南投分署提供

九九峰秋海棠是瀕危物種，僅零星分布於九九峰地區，林保署南投分署投入培育，偕居民動手復育栽植。圖／林業保育署南投分署提供
九九峰秋海棠是瀕危物種，僅零星分布於九九峰地區，林保署南投分署投入培育，偕居民動手復育栽植。圖／林業保育署南投分署提供

林保署南投分署長李志珉（右）與草屯平林社區發展協會理事長張月英（左）動手栽植九九峰秋海棠。圖／林業保育署南投分署提供
林保署南投分署長李志珉（右）與草屯平林社區發展協會理事長張月英（左）動手栽植九九峰秋海棠。圖／林業保育署南投分署提供

延伸閱讀

看見幸福台灣／「幸福城市第10站」南投 觀光大縣 青年回流

看見幸福台灣／南投縣長許淑華 零負債惠及縣民

種樹更種下未來 林保署與農水署公私協力守護水源

科技助力！水試所衛星標籤 追蹤台灣極度瀕危無斑龍紋鱝

相關新聞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

台鐵再傳死傷事故，今下午4時18分，台鐵鶯歌-桃園間受到死傷事故影響，鶯歌=桃園間暫以東正線單線雙向行車，上、下行各次列車均有延誤，恢復時間還在評估中。

郵輪爽吃3天「動手摳便」！男菊花炸裂噴血 醫直呼最棘手病況

一名60多歲男子辛苦工作一輩子，特地買下豪華郵輪船票，打算帶著太太好好享受旅程，沒想到卻演變成一場驚魂記。男子在郵輪上連續三天大吃大喝，結果引發嚴重便秘，情急之下試圖「動手自救」，不料用力過猛，瞬間出現劇痛並伴隨噴射狀大出血，嚇壞一旁的太太。由於身處茫茫大海中，只能先靠止痛與止血藥物勉強撐住，直到郵輪靠岸後才緊急就醫，最終確診為「第四級脫垂痔瘡」並接受手術治療。

日夜溫差達10度中風機率大增 國健署：做不到這3件事快就醫

雖進入3月，近期氣溫仍明顯下降，中央氣象署天氣預報指出，本周將有2波冷氣團報到，日夜溫差恐高達10度，衛福部國健署長沈靜芬提醒，劇烈溫差會導致血管強烈收縮，導致血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞風險，三高、心血管疾病患者及高齡族群，應避開低溫時段出門，如出現胸痛、手臂疼痛等中風警訊，應盡快就醫避免釀成憾事。

基隆港睽違7年再現「三輪會」同靠 逾6千旅客超越疫前高峰

基隆港今天有千禧號、瑞佳塔號、璽寶安可號三艘郵輪同日靠港，單日進出港外籍旅客總計超過6000人次，是自2019年以來，睽違7年後基隆港再次重現三郵輪同時在港的盛況。

食安危機！ 錢都涮涮鍋白蘿蔔、MOMO網購芥蘭菜被揪「農藥超標」

衛福部食藥署今天公布「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出MOMO網購平台販售芥蘭菜，家樂福陳列九層塔及知名連鎖火鍋店錢都使用的白蘿蔔農藥超標，共計抽驗566件農產品，揪出32件違規，案件全數移交農政單位進行源頭管理，無法提供農產品來源，妨礙衛生機關調查的零售業者，則由衛生單位裁罰。

台灣人餐桌要翻盤了？國健署新版飲食指南「少喝奶多喝水」 蛋白質來源大洗牌

台灣人的餐桌，即將迎來新一輪飲食思維翻轉。衛福部國健署2026年每日飲食指南草案出爐，乳品從1.5杯降至1杯、肉類占比由40%砍至20%、蛋類從10%升至25%；主食正名為「穀物雜糧類」，未精製比例從

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。