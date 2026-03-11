僅見於草屯九九峰！瀕危秋海棠成功育苗 居民接力復育

九九峰秋海棠是稀有瀕危物種，生長在海拔高約300公尺左右的山溝或峭壁上，蹤跡罕現，僅零星分布於南投草屯九九峰自然保留區內，林業保育署南投分署投入培育，其中有50餘株已長成，今偕居民動手復育栽植，盼一起守護受脅植物。

林保署南投分署指出，九九峰秋海棠（Begonia bouffordii C.-I Peng）」為中研院生物多樣性研究中心前主任彭鏡毅在1995年首次於九九峰自然保留區內採集，2005年與陳永寬等發表的新種，僅零星分布於九九峰自然保留區內。

由於，九九峰秋海棠生長在海拔高約300公尺左右的山溝或峭壁上，生育環境條件惡劣，蹤跡罕現，經彭故前主任推估應為國內產秋海棠科植物數量最少者，亟需特別保護，不僅是九九峰保留區，甚至是國內極具特色的受脅植物之一。

林保署南投分署3年前起委託國立嘉義大學森林暨自然資源學系團隊，進行「九九峰自然保留區森林植群及稀有植物資源調查」計畫，更在該團隊學者張坤城的協助下培育該保留區瀕危植物的幼苗，其中有50餘株九九峰秋海棠近日已長成。

該分署長李志珉說，為提升民眾對珍稀植物保護意識，今與草屯平林社區發展協會合辦九九峰秋海棠復育栽植活動，號召在地居民動手復育栽植，未來將繼續加強培育，從周邊社區、學校逐步推廣，盼一起守護受脅植物，助其擺脫瀕危困境。

九九峰秋海棠是瀕危物種，林保署南投分署委託學術團隊育苗，復育栽植至草屯平林社區。圖／林業保育署南投分署提供

林保署南投分署與草屯平林社區發展協會11日舉辦「九九峰秋海棠復育栽植活動」。圖／林業保育署南投分署提供

林保署南投分署長李志珉（右）與草屯平林社區發展協會理事長張月英（左）動手栽植九九峰秋海棠。圖／林業保育署南投分署提供

九九峰秋海棠是瀕危物種，僅零星分布於九九峰地區，林保署南投分署投入培育，偕居民動手復育栽植。圖／林業保育署南投分署提供