聽新聞
0:00 / 0:00
僅見於草屯九九峰！瀕危秋海棠成功育苗 居民接力復育
九九峰秋海棠是稀有瀕危物種，生長在海拔高約300公尺左右的山溝或峭壁上，蹤跡罕現，僅零星分布於南投草屯九九峰自然保留區內，林業保育署南投分署投入培育，其中有50餘株已長成，今偕居民動手復育栽植，盼一起守護受脅植物。
林保署南投分署指出，九九峰秋海棠（Begonia bouffordii C.-I Peng）」為中研院生物多樣性研究中心前主任彭鏡毅在1995年首次於九九峰自然保留區內採集，2005年與陳永寬等發表的新種，僅零星分布於九九峰自然保留區內。
由於，九九峰秋海棠生長在海拔高約300公尺左右的山溝或峭壁上，生育環境條件惡劣，蹤跡罕現，經彭故前主任推估應為國內產秋海棠科植物數量最少者，亟需特別保護，不僅是九九峰保留區，甚至是國內極具特色的受脅植物之一。
林保署南投分署3年前起委託國立嘉義大學森林暨自然資源學系團隊，進行「九九峰自然保留區森林植群及稀有植物資源調查」計畫，更在該團隊學者張坤城的協助下培育該保留區瀕危植物的幼苗，其中有50餘株九九峰秋海棠近日已長成。
該分署長李志珉說，為提升民眾對珍稀植物保護意識，今與草屯平林社區發展協會合辦九九峰秋海棠復育栽植活動，號召在地居民動手復育栽植，未來將繼續加強培育，從周邊社區、學校逐步推廣，盼一起守護受脅植物，助其擺脫瀕危困境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。