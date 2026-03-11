銀海郵輪「銀海明月號」首次靠泊高雄港 噴水儀式隆重迎接

高雄港11日早上迎接今年第四艘首航郵輪——銀海郵輪「銀海明月號」（SILVER MOON），高雄港務分公司特別以象徵歡迎的噴水儀式隆重迎接郵輪進港，並由高雄港務分公司陳祖强港務長致贈船長首航紀念牌，表達對銀海郵輪到訪的誠摯歡迎。該船於同日下午離港，預計續航前往韓國。

銀海郵輪自112年起已連續4年安排旗下郵輪造訪高雄港，曾到訪的船舶包含「銀妙號」（SILVER MUSE）、「銀葉號」（SILVER WHISPER）及「銀海明月號」，其中「銀妙號」與本次首度到港的「銀海明月號」為姊妹船。銀海郵輪持續將高雄港納入航線布局，顯示高雄港完善的港口設施與具觀光魅力的水岸城市風貌深獲國際郵輪業者青睞，亦是對高雄港整體服務量能的高度肯定。

「銀海明月號」總噸數4.07萬噸、船長213公尺、船寬26公尺，設計載客量596人，全船客房均為海景套房，讓旅客在航程中即可飽覽遼闊海景。船上並以近1:1的船員與旅客比，提供旅客細緻周到的服務，除設有多樣餐飲空間外，亦提供泳池、健身與水療等休閒設施，讓旅客在航行之間自在放鬆，享受從容優雅的海上旅遊。

為歡迎以歐美籍旅客為主的533位郵輪旅客於3月11日蒞臨高雄港，高雄港務分公司與高雄市政府海洋局攜手合作，特別安排具有在地文化特色的傳統原住民迎賓表演，展現高雄港的熱情與活力。現場亦邀請旅客配戴原住民頭飾，親身參與迎賓舞蹈互動，感受熱鬧歡樂的迎賓氛圍。此外，高雄港務分公司也安排春聯書法體驗活動，由專業書法老師指導旅客親手書寫「春」、「福」等吉祥字，並將作品帶回作為紀念，留下獨一無二的文化回憶，深刻感受臺灣文化的魅力。

高雄港務分公司表示，未來將持續強化旅運中心軟硬體建設，提供國際郵輪更完善的靠泊與旅客服務環境，並積極提升臺灣郵輪產業在國際市場的能見度，以吸引更多郵輪靠泊高雄港。