沙崙生態科學園區開發涉草鴞棲地 南科管理局：優化規畫、4月送環說書

國科會規劃在台南設立「沙崙生態科學園區」，作為「大南方新矽谷」的重要拼圖。不過，園區開發範圍涉及保育類猛禽草鴞棲地，引發環保團體關注。南科管理局長鄭秀絨表示，將優化規畫，四月將送環說書至環境部。

鄭秀絨表示，原本園區開發案預計去年底送交環評，但考量外界對草鴞棲地保護的關心，近期先透過專家會議及工作小組會議，廣泛聽取關心草鴞的學者與環保團體意見。相關討論成果與資料，目前已公開在南科管理局官網，供外界查閱。

鄭秀絨指出，環保團體特別關切棲地破碎化問題，園區規畫已進一步優化。她說，不僅是單純計算保留多少綠地或草生地，且更重視生態空間的完整性，例如滯洪池周邊森林等等，將盡可能極大化保留，以降低對草鴞棲地的影響。

她也表示，南科管理局將持續與專家及環保團體溝通，並在取得更多生態調查資料後，預計於今年4月將環境說明書送交環境部，啟動第二階段環境影響調查，希望在產業發展與生態保護之間，取得最大共識。