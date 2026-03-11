基隆港睽違7年再現「三輪會」同靠 逾6千旅客超越疫前高峰

基隆港今天有千禧號、瑞佳塔號、璽寶安可號三艘郵輪同日靠港，單日進出港外籍旅客總計超過6000人次，是自2019年以來，睽違7年後基隆港再次重現三郵輪同時在港的盛況。

基隆港務分公司表示，全球三大郵輪集團紛紛將船隊陸續往北部署，位於東北亞、東南亞樞紐位置的基隆港因而成為中途必經樞紐。今天三輪同靠，泊位滿檔，也呼應自2025年起基隆港正式宣告郵輪旅次超越疫前高峰，滿血復活。

靠泊西3碼頭的精緻遊輪（Celebrity Cruises）的千禧號，隸屬皇家加勒比郵輪集團，此趟執行新加坡前往橫濱13晚的移航行程，中途僅選靠5個港口，基隆港即為其一。

靠泊於東2碼頭之大洋郵輪（Oceania Cruises）的瑞佳塔號為挪威郵輪集團旗下之高端品牌，此次執行上海移航東京15晚的航程，掛靠濟州島後靠泊基隆港，反向先往南再往北前往日本，為較罕見的航程安排。

靠泊於東4碼頭的璽寶郵輪（Seabourn Cruise Line）的璽寶安可號，隸屬於全球第一大嘉年華郵輪集團，同樣為高端定位之品牌，執行新加坡移航東京15晚行程，中途選擇與千禧輪不盡相同的5個掛靠港，基隆港同樣入選。

基隆港務分公司表示，3月18日基隆港還有地中海郵輪榮耀號、華麗號、麗星郵輪探索星號三輪同靠，與今天三輪之組成完全出自不同體系，凸顯基隆港郵輪產業的多元。