輕忽「前期糖尿病」恐引爆全身危機 醫：飲食從蛋白質開吃至關重要

許多民眾重視健康定期進行健檢，當拿到檢查報告時，常看到血糖數值較高，但還沒有糖尿病，多數民眾常抱持追蹤的心態，甚至是看到「前期糖尿病」，心裡也會先鬆一口氣。但台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，近年醫學界提出新的概念，叫做「心血管腎臟代謝症候群」，很多慢性病並不是某一天突然出現，而是長時間累積的結果，若輕忽前期糖尿病恐爆發糖尿病，甚至心肌梗塞、慢性腎臟病等。

張家銘於臉書指出，身體健康變化，其實像一條逐漸前進的「疾病軌跡」，如前期糖尿病的血糖升高，其實是疾病軌跡的第一個訊號，顯示代謝系統出現變化，往後恐增加糖尿病、心血管疾病機會。因此，總共有4個階段需長期注意。

首先，第0階段，此為最早階段，這時血糖、血壓與血脂在正常範圍，心血管風險不明顯，但當生活型態失衡，如久坐、壓力增加、睡眠不足、精製食物變多，身體就會進入下一個階段。此第一階段為身體出現代謝變化，如內臟脂肪增加，細胞對胰島素反應下降，而出現飯後容易想睡、下午特別疲倦、肚子變大、體力下降等，此現象為胰島素阻抗，很多人的前期糖尿病，就是在這個階段。

第二階段，代謝疾病開始出現，包括高血壓、代謝症候群，甚至第二型糖尿病，代表整體代謝系統已經明顯失去平衡。同時，腎臟也開始受到影響，很多人是在這個時候才真正被診斷為糖尿病。第三階段，血管與腎臟開始悄悄改變，增加血管硬化、慢性腎臟病等風險。最後，第四階段將引發心腦血管疾病，如心肌梗塞、中風或心臟衰竭，甚至慢性腎臟病甚至腎衰竭。

「前期糖尿病是其中一個很重要的提醒。」張家銘指出，當這個訊號出現時，如果願意停下來看看生活節奏，慢慢調整飲食、活動與睡眠，身體其實很有機會回到更健康的方向。研究顯示，只要透過飲食調整與增加活動量，糖尿病的發生風險可以降低4至6成。

張家銘說，若要讓血糖平穩，建議每一餐先吃蛋白質與蔬菜，再吃澱粉，可以讓血糖上升比較緩和。再來，是增加肌肉活動，只要活動增加，血糖利用效率就會提高。最後需有穩定的睡眠，規律睡眠可以幫助身體的生理時鐘維持平衡，代謝系統也會比較穩定。另，多攝取天然食物與膳食纖維，也能幫助腸道菌相恢復多樣性，讓發炎狀態逐漸下降。