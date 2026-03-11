輕忽「前期糖尿病」恐引爆全身危機 醫：飲食從蛋白質開吃至關重要

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘說，近年醫學界提出新的概念，叫做「心血管腎臟代謝症候群」，很多慢性病並不是某一天突然出現，而是長時間累積的結果，若輕忽前期糖尿病恐爆發糖尿病，甚至心肌梗塞、慢性腎臟病等。圖／123RF
許多民眾重視健康定期進行健檢，當拿到檢查報告時，常看到血糖數值較高，但還沒有糖尿病，多數民眾常抱持追蹤的心態，甚至是看到「前期糖尿病」，心裡也會先鬆一口氣。但台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，近年醫學界提出新的概念，叫做「心血管腎臟代謝症候群」，很多慢性病並不是某一天突然出現，而是長時間累積的結果，若輕忽前期糖尿病恐爆發糖尿病，甚至心肌梗塞、慢性腎臟病等。

張家銘於臉書指出，身體健康變化，其實像一條逐漸前進的「疾病軌跡」，如前期糖尿病的血糖升高，其實是疾病軌跡的第一個訊號，顯示代謝系統出現變化，往後恐增加糖尿病、心血管疾病機會。因此，總共有4個階段需長期注意。

首先，第0階段，此為最早階段，這時血糖、血壓與血脂在正常範圍，心血管風險不明顯，但當生活型態失衡，如久坐、壓力增加、睡眠不足、精製食物變多，身體就會進入下一個階段。此第一階段為身體出現代謝變化，如內臟脂肪增加，細胞對胰島素反應下降，而出現飯後容易想睡、下午特別疲倦、肚子變大、體力下降等，此現象為胰島素阻抗，很多人的前期糖尿病，就是在這個階段。

第二階段，代謝疾病開始出現，包括高血壓、代謝症候群，甚至第二型糖尿病，代表整體代謝系統已經明顯失去平衡。同時，腎臟也開始受到影響，很多人是在這個時候才真正被診斷為糖尿病。第三階段，血管與腎臟開始悄悄改變，增加血管硬化、慢性腎臟病等風險。最後，第四階段將引發心腦血管疾病，如心肌梗塞、中風或心臟衰竭，甚至慢性腎臟病甚至腎衰竭。

「前期糖尿病是其中一個很重要的提醒。」張家銘指出，當這個訊號出現時，如果願意停下來看看生活節奏，慢慢調整飲食、活動與睡眠，身體其實很有機會回到更健康的方向。研究顯示，只要透過飲食調整與增加活動量，糖尿病的發生風險可以降低4至6成。

張家銘說，若要讓血糖平穩，建議每一餐先吃蛋白質與蔬菜，再吃澱粉，可以讓血糖上升比較緩和。再來，是增加肌肉活動，只要活動增加，血糖利用效率就會提高。最後需有穩定的睡眠，規律睡眠可以幫助身體的生理時鐘維持平衡，代謝系統也會比較穩定。另，多攝取天然食物與膳食纖維，也能幫助腸道菌相恢復多樣性，讓發炎狀態逐漸下降。

血糖 心肌梗塞 心血管疾病

相關新聞

郵輪爽吃3天「動手摳便」！男菊花炸裂噴血 醫直呼最棘手病況

一名60多歲男子辛苦工作一輩子，特地買下豪華郵輪船票，打算帶著太太好好享受旅程，沒想到卻演變成一場驚魂記。男子在郵輪上連續三天大吃大喝，結果引發嚴重便秘，情急之下試圖「動手自救」，不料用力過猛，瞬間出現劇痛並伴隨噴射狀大出血，嚇壞一旁的太太。由於身處茫茫大海中，只能先靠止痛與止血藥物勉強撐住，直到郵輪靠岸後才緊急就醫，最終確診為「第四級脫垂痔瘡」並接受手術治療。

日夜溫差達10度中風機率大增 國健署：做不到這3件事快就醫

雖進入3月，近期氣溫仍明顯下降，中央氣象署天氣預報指出，本周將有2波冷氣團報到，日夜溫差恐高達10度，衛福部國健署長沈靜芬提醒，劇烈溫差會導致血管強烈收縮，導致血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞風險，三高、心血管疾病患者及高齡族群，應避開低溫時段出門，如出現胸痛、手臂疼痛等中風警訊，應盡快就醫避免釀成憾事。

食安危機！ 錢都涮涮鍋白蘿蔔、MOMO網購芥蘭菜被揪「農藥超標」

衛福部食藥署今天公布「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出MOMO網購平台販售芥蘭菜，家樂福陳列九層塔及知名連鎖火鍋店錢都使用的白蘿蔔農藥超標，共計抽驗566件農產品，揪出32件違規，案件全數移交農政單位進行源頭管理，無法提供農產品來源，妨礙衛生機關調查的零售業者，則由衛生單位裁罰。

追白沙屯「粉紅超跑」替離世弟完成心願 台中蔡男拿到編號第1臂章

三月瘋媽祖！追著「粉紅超跑」趴趴走更是國內宗教盛事，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜，廟方今天開放報名，來自台中蔡姓男子順利拿到編號第1臂章，替因事離世的弟弟完成心願。

台灣人餐桌要翻盤了？國健署新版飲食指南「少喝奶多喝水」 蛋白質來源大洗牌

台灣人的餐桌，即將迎來新一輪飲食思維翻轉。衛福部國健署2026年每日飲食指南草案出爐，乳品從1.5杯降至1杯、肉類占比由40%砍至20%、蛋類從10%升至25%；主食正名為「穀物雜糧類」，未精製比例從

放一下沒關係？咖哩、滷肉放室溫超危險 營養師曝「2小時原則」防食物中毒

下一餐還要吃先放桌上？許多人煮好料理後，可能會習慣先放在餐桌，等著下一餐繼續吃、或是等飯菜涼了再放進冰箱，不過營養師直言這些舉動超危險，可能會導致食物中的細菌...

