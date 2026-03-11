快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

遺愛人間！苗栗52歲乳癌鬥士捐贈眼角膜 以大愛助2人重見光明

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
2月16日是黃女士的生日，她的母親和丈夫、兒子準備了漂亮的花束送給她，陪她在病房溫馨慶生，留下珍貴的畫面與回憶。圖／衛福部苗栗醫院提供
2月16日是黃女士的生日，她的母親和丈夫、兒子準備了漂亮的花束送給她，陪她在病房溫馨慶生，留下珍貴的畫面與回憶。圖／衛福部苗栗醫院提供

52歲黃姓女士與乳癌奮戰5年，在生命最後階段選擇入住衛福部苗栗醫院安寧病房，在醫護團隊與家人陪伴下，她做出捐贈眼角膜的決定，希望將光明留給需要的人。日前在部苗與台中榮總醫療團隊合作下，順利完成眼角膜捐贈程序，成就一段「以愛延續生命」的動人故事。

苗栗醫院表示，黃女士1975年生於苗栗縣公館鄉，個性溫柔善良、勤奮上進，畢業於南台技術學院資訊管理系，曾任職資訊網路產業，2001年與丈夫徐煥昇成婚，婚後相夫教子，全心支持丈夫投入客家文化與語言推廣工作，並陪伴兒子成長，其後她也投入教育工作，在偏鄉學校從事扶助教學，以愛心與耐心陪伴學生學習。

2021年黃女士確診罹患癌症，抗癌歷程艱辛，歷經多次化療仍堅毅面對，始終以樂觀態度迎向每一天，並立下器捐心願，盼在生命的最後為他人帶來幫助。今年3月1日黃女士蒙主恩召，得年52歲，她也完成眼角膜捐贈，將大愛留在人間。

院方表示，黃女士確診乳癌以來，始終以堅強與積極態度面對治療，隨病情進展至末期，醫護逐漸轉為安寧療護，以減輕身體不適、提升生活品質為主要目標。

部苗安寧病房護理長葉曉芸表示，黃女士在病房中展現出令人敬佩的勇氣與從容，她對家人雖充滿不捨，仍希望在生命最後時刻能完成一件有意義的事，她主動向醫護人員表達捐贈眼角膜的意願，這份大愛也獲得家屬的理解與支持，成為一家人為了愛心，願意共同完成的決定，透過眼角膜捐贈將光明留給需要的人，也讓她的生命以另一種方式延續，遺愛人間。

為協助完成黃女士的心願，部苗社服室主任徐慧琪第一時間提供家屬心理支持與悲傷輔導，同時啟動相關聯繫與捐贈程序等事宜。捐贈程序啟動後，部苗開刀房團隊與台中榮總器官捐贈小組迅速展開無縫接軌的跨院合作。中榮專業醫療團隊抵達後與部苗醫護團隊共同協作，以嚴謹莊重的態度摘取眼角膜，圓滿完成捐贈，也守護捐贈者最後的尊嚴。

部苗院長徐國芳表示，黃女士在生命的最後一哩路，選擇將角膜留在人間，這不僅是個人的奉獻，更詮釋了安寧療護的核心價值。他指出，安寧療護並非放棄治療，而是將醫療重心轉向陪伴與尊重，讓病人在生命最後一段旅程中能安詳、有尊嚴地走完人生，器官與組織捐贈是讓生命轉化為另一種形式延續。當一個人的愛與善念能化為他人的希望，更讓社會形成正向的生命循環，黃女士留下的不只是家人的思念，更為2名等待移植的患者帶來重見光明的機會。

黃女士器官捐贈手術順利完成後，醫療團隊以最恭敬的心一同向黃女士大體行鞠躬禮，感謝她的大愛奉獻，讓生命得以延續，也照亮他人的未來。圖／衛福部苗栗醫院提供
黃女士器官捐贈手術順利完成後，醫療團隊以最恭敬的心一同向黃女士大體行鞠躬禮，感謝她的大愛奉獻，讓生命得以延續，也照亮他人的未來。圖／衛福部苗栗醫院提供

台中榮總

延伸閱讀

深入菲律賓偏鄉義診 嘉基醫療團隊跨海送暖

專訪／親姊癌逝沒哭 楊一展獨處崩潰「一輩子的痛」：再也不會回我了

相關新聞

郵輪爽吃3天「動手摳便」！男菊花炸裂噴血 醫直呼最棘手病況

一名60多歲男子辛苦工作一輩子，特地買下豪華郵輪船票，打算帶著太太好好享受旅程，沒想到卻演變成一場驚魂記。男子在郵輪上連續三天大吃大喝，結果引發嚴重便秘，情急之下試圖「動手自救」，不料用力過猛，瞬間出現劇痛並伴隨噴射狀大出血，嚇壞一旁的太太。由於身處茫茫大海中，只能先靠止痛與止血藥物勉強撐住，直到郵輪靠岸後才緊急就醫，最終確診為「第四級脫垂痔瘡」並接受手術治療。

日夜溫差達10度中風機率大增 國健署：做不到這3件事快就醫

雖進入3月，近期氣溫仍明顯下降，中央氣象署天氣預報指出，本周將有2波冷氣團報到，日夜溫差恐高達10度，衛福部國健署長沈靜芬提醒，劇烈溫差會導致血管強烈收縮，導致血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞風險，三高、心血管疾病患者及高齡族群，應避開低溫時段出門，如出現胸痛、手臂疼痛等中風警訊，應盡快就醫避免釀成憾事。

食安危機！ 錢都涮涮鍋白蘿蔔、MOMO網購芥蘭菜被揪「農藥超標」

衛福部食藥署今天公布「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出MOMO網購平台販售芥蘭菜，家樂福陳列九層塔及知名連鎖火鍋店錢都使用的白蘿蔔農藥超標，共計抽驗566件農產品，揪出32件違規，案件全數移交農政單位進行源頭管理，無法提供農產品來源，妨礙衛生機關調查的零售業者，則由衛生單位裁罰。

追白沙屯「粉紅超跑」替離世弟完成心願 台中蔡男拿到編號第1臂章

三月瘋媽祖！追著「粉紅超跑」趴趴走更是國內宗教盛事，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜，廟方今天開放報名，來自台中蔡姓男子順利拿到編號第1臂章，替因事離世的弟弟完成心願。

台灣人餐桌要翻盤了？國健署新版飲食指南「少喝奶多喝水」 蛋白質來源大洗牌

台灣人的餐桌，即將迎來新一輪飲食思維翻轉。衛福部國健署2026年每日飲食指南草案出爐，乳品從1.5杯降至1杯、肉類占比由40%砍至20%、蛋類從10%升至25%；主食正名為「穀物雜糧類」，未精製比例從

放一下沒關係？咖哩、滷肉放室溫超危險 營養師曝「2小時原則」防食物中毒

下一餐還要吃先放桌上？許多人煮好料理後，可能會習慣先放在餐桌，等著下一餐繼續吃、或是等飯菜涼了再放進冰箱，不過營養師直言這些舉動超危險，可能會導致食物中的細菌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。