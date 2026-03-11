遺愛人間！苗栗52歲乳癌鬥士捐贈眼角膜 以大愛助2人重見光明

52歲黃姓女士與乳癌奮戰5年，在生命最後階段選擇入住衛福部苗栗醫院安寧病房，在醫護團隊與家人陪伴下，她做出捐贈眼角膜的決定，希望將光明留給需要的人。日前在部苗與台中榮總醫療團隊合作下，順利完成眼角膜捐贈程序，成就一段「以愛延續生命」的動人故事。

苗栗醫院表示，黃女士1975年生於苗栗縣公館鄉，個性溫柔善良、勤奮上進，畢業於南台技術學院資訊管理系，曾任職資訊網路產業，2001年與丈夫徐煥昇成婚，婚後相夫教子，全心支持丈夫投入客家文化與語言推廣工作，並陪伴兒子成長，其後她也投入教育工作，在偏鄉學校從事扶助教學，以愛心與耐心陪伴學生學習。

2021年黃女士確診罹患癌症，抗癌歷程艱辛，歷經多次化療仍堅毅面對，始終以樂觀態度迎向每一天，並立下器捐心願，盼在生命的最後為他人帶來幫助。今年3月1日黃女士蒙主恩召，得年52歲，她也完成眼角膜捐贈，將大愛留在人間。

院方表示，黃女士確診乳癌以來，始終以堅強與積極態度面對治療，隨病情進展至末期，醫護逐漸轉為安寧療護，以減輕身體不適、提升生活品質為主要目標。

部苗安寧病房護理長葉曉芸表示，黃女士在病房中展現出令人敬佩的勇氣與從容，她對家人雖充滿不捨，仍希望在生命最後時刻能完成一件有意義的事，她主動向醫護人員表達捐贈眼角膜的意願，這份大愛也獲得家屬的理解與支持，成為一家人為了愛心，願意共同完成的決定，透過眼角膜捐贈將光明留給需要的人，也讓她的生命以另一種方式延續，遺愛人間。

為協助完成黃女士的心願，部苗社服室主任徐慧琪第一時間提供家屬心理支持與悲傷輔導，同時啟動相關聯繫與捐贈程序等事宜。捐贈程序啟動後，部苗開刀房團隊與台中榮總器官捐贈小組迅速展開無縫接軌的跨院合作。中榮專業醫療團隊抵達後與部苗醫護團隊共同協作，以嚴謹莊重的態度摘取眼角膜，圓滿完成捐贈，也守護捐贈者最後的尊嚴。

部苗院長徐國芳表示，黃女士在生命的最後一哩路，選擇將角膜留在人間，這不僅是個人的奉獻，更詮釋了安寧療護的核心價值。他指出，安寧療護並非放棄治療，而是將醫療重心轉向陪伴與尊重，讓病人在生命最後一段旅程中能安詳、有尊嚴地走完人生，器官與組織捐贈是讓生命轉化為另一種形式延續。當一個人的愛與善念能化為他人的希望，更讓社會形成正向的生命循環，黃女士留下的不只是家人的思念，更為2名等待移植的患者帶來重見光明的機會。