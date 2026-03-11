乳房重建感覺不消失 自體神經保留登國際期刊

乳癌是台灣女性最常見癌症。乳房切除不再只剩缺憾，隨醫療進步，不僅能重建外在美，長庚團隊更以自體神經保留珍貴「感覺」，成果登上國際期刊，台灣醫療再次被世界看見。

根據衛生福利部112年癌症登記報告，乳癌為台灣女性癌症發生率第1名，罹癌女性患者多達3成為乳癌個案，每年新增近1.8萬名個案，相當於每天約有50名新診斷乳癌患者，每30分鐘就有1名新診斷乳癌。

林口長庚醫院顯微重建整形外科主任黃嫆茹今天在記者會表示，雖然乳癌治療如今多可採部分切除，但仍有患者需要接受乳房全切除，如腫瘤相對乳房過大、無法接受局部切除與放射線治療者，或出現多發性腫瘤、瀰漫性鈣化點，以及帶有BRCA1、BRCA2基因等高風險族群。

黃嫆茹指出，乳房重建可選擇植入義乳，或使用腹部、大腿等部位的自體皮瓣進行重建。有些患者在重建時，也會「順便升級」，或利用腹部脂肪重建，恢復乳房同時小腹變平坦，但即使外觀可以恢復，乳房的「知覺」通常無法完全回來。

黃嫆茹解釋，原因在於乳房切除手術時，負責感覺的第3到第5肋間神經會被切斷，導致觸覺、溫度與痛覺消失，等於皮膚的警報系統被關閉，也因此可能帶來潛在危險，例如使用暖爐或熱水時不慎燙傷、抓傷自己，或被內衣壓傷，卻沒有察覺。

黃嫆茹分享2017年紐約時報曾報導1名乳房切除患者心聲，個案因有高風險乳癌基因，選擇預防性雙側乳房全切除，原以為術後無須擔心乳癌，重建乳房外觀良好會開心，卻發現前胸完全麻木，連擁抱孩子也感受不到；促使醫界關注乳房感覺恢復，長庚醫院乳房感覺重建團隊因此誕生。

林口長庚醫院顯微重建整形外科主治醫師張乃仁指出，不同於美國常用人工神經，長庚醫療團隊以自體神經重建乳房感覺，增加適用對象。重建乳房後，若未重建感覺，「知覺」僅約2成；重建後經3至4年復健，透過位置與觸感訓練，讓新神經學會分辨不同刺激，可恢復8至9成感覺。

林口長庚乳房重建研究團隊進行前瞻性比較，針對132名接受乳頭保留乳房切除手術的患者，結果顯示，接受神經重建患者較未接受神經重建的患者，在滿意度、心理社交健康與性生活品質評分，均顯著提升；皮膚發炎、搔癢、濕疹與不適等去神經化症狀，也明顯減少。

這項研究成果刊登於2025年5月國際外科雜誌（International Journal of Surgery），黃嫆茹與張乃仁已多次受邀於國際學術會議中演講分享，受到國際醫師廣泛討論與肯定，相關神經重建技術陸續有海外醫療機構開始採行。

林口長庚醫院一般外科及乳房外科主治醫師周旭桓說，台灣乳癌篩檢率不到4成，遠低於韓國的6成，早期乳癌比例偏低。呼籲女性定期篩檢，早期發現可避免全乳切除，預後良好；即使乳癌已晚期，也不要放棄希望，現有微創手術和先進重建技術，甚至能保留知覺，勇敢擁抱美麗人生。