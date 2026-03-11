快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

乳房重建感覺不消失 自體神經保留登國際期刊

中央社／ 台北11日電

乳癌是台灣女性最常見癌症。乳房切除不再只剩缺憾，隨醫療進步，不僅能重建外在美，長庚團隊更以自體神經保留珍貴「感覺」，成果登上國際期刊，台灣醫療再次被世界看見。

根據衛生福利部112年癌症登記報告，乳癌為台灣女性癌症發生率第1名，罹癌女性患者多達3成為乳癌個案，每年新增近1.8萬名個案，相當於每天約有50名新診斷乳癌患者，每30分鐘就有1名新診斷乳癌。

林口長庚醫院顯微重建整形外科主任黃嫆茹今天在記者會表示，雖然乳癌治療如今多可採部分切除，但仍有患者需要接受乳房全切除，如腫瘤相對乳房過大、無法接受局部切除與放射線治療者，或出現多發性腫瘤、瀰漫性鈣化點，以及帶有BRCA1、BRCA2基因等高風險族群。

黃嫆茹指出，乳房重建可選擇植入義乳，或使用腹部、大腿等部位的自體皮瓣進行重建。有些患者在重建時，也會「順便升級」，或利用腹部脂肪重建，恢復乳房同時小腹變平坦，但即使外觀可以恢復，乳房的「知覺」通常無法完全回來。

黃嫆茹解釋，原因在於乳房切除手術時，負責感覺的第3到第5肋間神經會被切斷，導致觸覺、溫度與痛覺消失，等於皮膚的警報系統被關閉，也因此可能帶來潛在危險，例如使用暖爐或熱水時不慎燙傷、抓傷自己，或被內衣壓傷，卻沒有察覺。

黃嫆茹分享2017年紐約時報曾報導1名乳房切除患者心聲，個案因有高風險乳癌基因，選擇預防性雙側乳房全切除，原以為術後無須擔心乳癌，重建乳房外觀良好會開心，卻發現前胸完全麻木，連擁抱孩子也感受不到；促使醫界關注乳房感覺恢復，長庚醫院乳房感覺重建團隊因此誕生。

林口長庚醫院顯微重建整形外科主治醫師張乃仁指出，不同於美國常用人工神經，長庚醫療團隊以自體神經重建乳房感覺，增加適用對象。重建乳房後，若未重建感覺，「知覺」僅約2成；重建後經3至4年復健，透過位置與觸感訓練，讓新神經學會分辨不同刺激，可恢復8至9成感覺。

林口長庚乳房重建研究團隊進行前瞻性比較，針對132名接受乳頭保留乳房切除手術的患者，結果顯示，接受神經重建患者較未接受神經重建的患者，在滿意度、心理社交健康與性生活品質評分，均顯著提升；皮膚發炎、搔癢、濕疹與不適等去神經化症狀，也明顯減少。

這項研究成果刊登於2025年5月國際外科雜誌（International Journal of Surgery），黃嫆茹與張乃仁已多次受邀於國際學術會議中演講分享，受到國際醫師廣泛討論與肯定，相關神經重建技術陸續有海外醫療機構開始採行。

林口長庚醫院一般外科及乳房外科主治醫師周旭桓說，台灣乳癌篩檢率不到4成，遠低於韓國的6成，早期乳癌比例偏低。呼籲女性定期篩檢，早期發現可避免全乳切除，預後良好；即使乳癌已晚期，也不要放棄希望，現有微創手術和先進重建技術，甚至能保留知覺，勇敢擁抱美麗人生。

乳癌 神經 患者

延伸閱讀

「許維恩效應」增乳癌病人就診率 醫曝病人長腫塊2年才因此就醫

網傳人工生殖增乳癌風險 長期研究證實無差異

專訪／許維恩罹癌切除雙乳已停經！　王家梁病榻前見她左乳全黑潰堤

相關新聞

日夜溫差達10度中風機率大增 國健署：做不到這3件事快就醫

雖進入3月，近期氣溫仍明顯下降，中央氣象署天氣預報指出，本周將有2波冷氣團報到，日夜溫差恐高達10度，衛福部國健署長沈靜芬提醒，劇烈溫差會導致血管強烈收縮，導致血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞風險，三高、心血管疾病患者及高齡族群，應避開低溫時段出門，如出現胸痛、手臂疼痛等中風警訊，應盡快就醫避免釀成憾事。

食安危機！ 錢都涮涮鍋白蘿蔔、MOMO網購芥蘭菜被揪「農藥超標」

衛福部食藥署今天公布「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出MOMO網購平台販售芥蘭菜，家樂福陳列九層塔及知名連鎖火鍋店錢都使用的白蘿蔔農藥超標，共計抽驗566件農產品，揪出32件違規，案件全數移交農政單位進行源頭管理，無法提供農產品來源，妨礙衛生機關調查的零售業者，則由衛生單位裁罰。

追白沙屯「粉紅超跑」替離世弟完成心願 台中蔡男拿到編號第1臂章

三月瘋媽祖！追著「粉紅超跑」趴趴走更是國內宗教盛事，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜，廟方今天開放報名，來自台中蔡姓男子順利拿到編號第1臂章，替因事離世的弟弟完成心願。

台灣人餐桌要翻盤了？國健署新版飲食指南「少喝奶多喝水」 蛋白質來源大洗牌

台灣人的餐桌，即將迎來新一輪飲食思維翻轉。衛福部國健署2026年每日飲食指南草案出爐，乳品從1.5杯降至1杯、肉類占比由40%砍至20%、蛋類從10%升至25%；主食正名為「穀物雜糧類」，未精製比例從

放一下沒關係？咖哩、滷肉放室溫超危險 營養師曝「2小時原則」防食物中毒

下一餐還要吃先放桌上？許多人煮好料理後，可能會習慣先放在餐桌，等著下一餐繼續吃、或是等飯菜涼了再放進冰箱，不過營養師直言這些舉動超危險，可能會導致食物中的細菌...

仁川機場出境排到懷疑人生？別再擠地獄人潮 粉專曝訣竅：3步驟快速通關

比起在國內旅遊，日本、南韓或是東南亞等地，搭配便宜機票更吸引國人。不過回國時，大多數人總會提前2至3小時到機場，畢竟過海關安檢有可能大排長龍，一不小心就會錯過回台班機。近期不少遊客抱怨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。