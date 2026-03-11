快訊

國科會推動運動科技 吳誠文：結合AI、半導體助攻選手訓練與產業發展

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影
國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影

國科會今召開記者會，會中有媒體關切國科會是否支持運動科學發展。國科會主委吳誠文表示，國科會長期以來持續協助台灣運動發展，過去幾任主委推動「精準運動科學計畫」、運動科技方案等等，他接任後進一步強化推動力道，希望借重台灣科技優勢，提升運動表現並帶動運動產業升級。

吳誠文指出，自己過去在清華大學、成功大學任職時，就已積極推動運動科技相關工作。近六、七年來，台灣學界投入運動科技研究的學者愈來愈多，隨著政策持續推進，民間也逐漸出現更多投入運動科技的新創團隊與年輕創業者，顯示這個領域正逐步累積能量，只是目前市場上仍未形成大量需求。

他表示，運動部成立後，行政院長也指派他協助推動相關工作，希望透過台灣的科技實力，進一步促進運動競技水準與運動產業的整體發展。其中最關鍵的一環，就是運動科技產業的建立，必須把科技方法與工具真正帶進運動領域，協助傳統運動科學研究轉型。

吳誠文認為，傳統運動科學研究方式效率有限，但如今包括運動生物力學分析、運動員表現提升、運動心理學、訓練方法與比賽分析等，已可透過更先進的資料技術全面升級。像是穿戴式裝置、非穿戴式偵測技術，以及人工智慧、半導體等，都是未來運動科技發展的重要核心。

他說，台灣在AI與半導體領域具備深厚基礎，若能加快導入運動科技，不僅有助於縮短與先進國家的差距，也能建立台灣自己的技術優勢。台灣目前在運動科技技術發展上，已經進入快速推展階段，未來希望能更有效率地協助各運動項目的選手，打造更好的訓練環境。

吳誠文也提到，部分已站上世界第一的選手，其實本身就相當有敏感度，懂得運用科技方法與工具協助訓練。未來也期待鼓勵更多科技產業投入，包括場館建置、資料蒐集與分析等，讓科技更深入支持運動發展。

此外，他指出，透過AI技術，未來甚至能創造更具臨場感的運動應用與體驗，讓人彷彿身歷其境。這些都是台灣正在發展中的方向。

