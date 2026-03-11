放一下沒關係？咖哩、滷肉放室溫超危險 營養師曝「2小時原則」防食物中毒
下一餐還要吃先放桌上？許多人煮好料理後，可能會習慣先放在餐桌，等著下一餐繼續吃、或是等飯菜涼了再放進冰箱，不過營養師直言這些舉動超危險，可能會導致食物中的細菌迅速增長，增加食物中毒風險。
營養師林俐岑近日在臉書粉專分享，居家訪視時經常發現民眾在廚房出現許多食安風險，例如餐桌上仍放著前一兩餐的剩食未收，或是一大鍋咖哩、滷肉煮好後直接放在室溫，想著「下一餐還要吃」就沒有放進冰箱。她提醒，這些看似平常的習慣，其實可能隱藏食物中毒危機。
林俐岑說明食品安全中有一個重要概念叫做「危險溫度帶」（Danger Zone），指的是細菌最容易快速繁殖的溫度區間。依據衛生福利部食品藥物管理署等食品安全標準，危險溫度帶通常落在7℃至60℃之間，在此範圍內，沙門氏菌、大腸桿菌等致病菌都可能迅速增長，提高食物中毒風險。
危險溫度帶的基本概念
7℃以下（冷藏／冷凍）：多數細菌生長速度會變慢，但並非完全停止。部分細菌仍能存活，例如李斯特菌在低溫環境仍可能生長。
60℃以上：高溫可殺死多數細菌，因此熟食若需要保溫，應維持在60℃以上。
林俐岑指出，在有養分與水分的環境下，部分細菌每20分鐘就可能分裂一次，如果食物長時間處於危險溫度帶，細菌數量可能迅速增加到足以致病的程度，因此食物放置時間與溫度控制都相當重要。
預防食安風險可掌握幾個原則
熱食恆熱：烹煮後若未立即食用，建議保持在60℃以上。
冷食恆冷：冷藏應低於7℃，冷凍建議維持在-18℃以下。
「2小時原則」：室溫約25℃時，熟食不宜放置超過2小時；若氣溫超過32℃，則建議1小時內就應冷藏。
另外，許多人習慣將一大鍋熱湯或咖哩先放在室溫「慢慢放涼」再冰存，但營養師提醒，大鍋料理中心降溫速度慢，容易長時間停留在危險溫度帶。建議可分裝成小份或淺盤後再冷藏，或利用冰水快速降溫，以縮短細菌容易繁殖的時間。
她也提醒，現代人常會準備隔天的便當，最好在料理完成後就先分裝並冷藏保存，而不是等用餐結束才裝剩菜，如此能降低細菌滋生機會。
不只溫度控制需要注意，醫師黃士維也曾提醒，許多人認為「只要放冰箱就安全」，其實部分食物即使冷藏仍不適合隔夜食用，否則可能增加腸胃不適或食安風險。
常見不建議隔夜食用的食物
綠葉蔬菜：如菠菜、青江菜等，本身含有較高硝酸鹽，長時間存放可能轉化為亞硝酸鹽。
海鮮類：蛋白質分解速度快，即使冷藏也可能產生組織胺並提高腐敗風險。
半熟蛋與溏心蛋：未完全凝固的蛋黃容易成為細菌繁殖環境，建議當餐食用。
菇類料理：蛋白質含量高且易變質，放置過久可能產生細菌代謝物。
銀耳湯、木耳類：泡發後營養成分豐富，也容易成為細菌培養基，存放過久可能產生毒素。
