快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

仁川機場出境排到懷疑人生？別再擠地獄人潮 粉專曝訣竅：3步驟快速通關

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專指出，機場人潮其實與日期、時段及出境方式有關，同一時間不同通道的人流差異就相當明顯。 示意圖／ingimage
旅遊粉專指出，機場人潮其實與日期、時段及出境方式有關，同一時間不同通道的人流差異就相當明顯。 示意圖／ingimage

比起在國內旅遊，日本、南韓或是東南亞等地，搭配便宜機票更吸引國人。不過回國時，大多數人總會提前2至3小時到機場，畢竟過海關安檢有可能大排長龍，一不小心就會錯過回台班機。近期不少遊客抱怨南韓仁川國際機場安檢大排長龍，甚至「排到懷疑人生」，旅遊粉專指出，是否遇到「地獄人潮」，往往取決於旅客是否掌握合適的通關方式。

旅遊粉專「不奇而遇 Steve&Sia」近日在臉書分享，不少旅客近期抱怨在仁川國際機場出境安檢排隊時間過長，甚至「排到懷疑人生」，但也有人表示現場其實沒有太多人。粉專指出，機場人潮其實與日期、時段及出境方式有關，有時同一時間不同通道的人流差異就相當明顯，因此是否遇到「地獄人潮」，往往取決於旅客是否掌握合適的通關方式。

粉專也建議，經常從仁川機場出境的旅客可考慮使用Smart Pass服務。這是仁川機場提供的臉部辨識快速出境系統，只要事先在App綁定護照、臉部資料與當次登機證，通關時即可透過臉部辨識走快速通道，通常能比一般排隊節省不少時間。粉專提醒，臉部資料註冊一次後可使用多年，但每次出發前仍需重新綁定當次航班的登機證資訊。

此外，仁川機場第一與第二航廈均設有顯示各出境區域人潮狀況的螢幕，旅客在排隊前可先查看不同通道的排隊情況。有時某一區域可能因航空公司航班集中而人潮暴增，但隔壁通道卻相對順暢，若願意多走幾分鐘換一個通道，往往就能節省10至20分鐘的排隊時間。

也建議一般情況下旅客提前約2個半小時抵達機場較為充裕，至少應保留2小時以上時間；若還需要辦理退稅、免稅店提貨，或碰上週末、連假等熱門時段，則建議提早3小時抵達機場較為保險，以免前段報到與後段安檢同時排隊，影響行程安排。

旅遊網站Funliday曾整理Smart Pass註冊方式。旅客需先下載官方App並完成會員註冊，接著進行電子郵件驗證、設定6位數密碼，再透過手機相機掃描護照資料頁並完成臉部辨識（包含睜眼與閉眼拍攝）。完成基本資料後，只要在每次出發前於App綁定當次登機證資訊，抵達仁川國際機場出境大廳時，即可走「Smart Pass」專用通道，透過臉部辨識快速通過管制區，再進行後續安全檢查與證照查驗程序。

Step1 下載並註冊App

先下載「Smart Pass」官方App，選擇語言後同意使用條款，接著輸入電子郵件完成驗證，並設定6位數密碼即可完成帳號註冊。

Step2 掃描護照與人臉認證

開啟App相機掃描護照資料頁，系統會自動讀取護照資訊，接著依畫面指示進行臉部辨識，包含睜眼與閉眼拍攝，完成個人資料登錄。

Step3 登錄登機證資訊

完成航空公司報到、取得登機證後，回到App掃描登機證條碼或QR Code，即可綁定當次航班資料。

Step4 機場快速通關

抵達仁川國際機場出境大廳後，可直接走「Smart Pass」橘色專用通道，在自動閘門前進行臉部辨識即可快速通過，之後再進行手提行李安檢與證照查驗程序。

出國旅遊 南韓 機場 海關

延伸閱讀

桃機無法報到旅客怨　機場公司：系統連線異常

相關新聞

郵輪爽吃3天「動手摳便」！男菊花炸裂噴血 醫直呼最棘手病況

一名60多歲男子辛苦工作一輩子，特地買下豪華郵輪船票，打算帶著太太好好享受旅程，沒想到卻演變成一場驚魂記。男子在郵輪上連續三天大吃大喝，結果引發嚴重便秘，情急之下試圖「動手自救」，不料用力過猛，瞬間出現劇痛並伴隨噴射狀大出血，嚇壞一旁的太太。由於身處茫茫大海中，只能先靠止痛與止血藥物勉強撐住，直到郵輪靠岸後才緊急就醫，最終確診為「第四級脫垂痔瘡」並接受手術治療。

日夜溫差達10度中風機率大增 國健署：做不到這3件事快就醫

雖進入3月，近期氣溫仍明顯下降，中央氣象署天氣預報指出，本周將有2波冷氣團報到，日夜溫差恐高達10度，衛福部國健署長沈靜芬提醒，劇烈溫差會導致血管強烈收縮，導致血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞風險，三高、心血管疾病患者及高齡族群，應避開低溫時段出門，如出現胸痛、手臂疼痛等中風警訊，應盡快就醫避免釀成憾事。

食安危機！ 錢都涮涮鍋白蘿蔔、MOMO網購芥蘭菜被揪「農藥超標」

衛福部食藥署今天公布「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出MOMO網購平台販售芥蘭菜，家樂福陳列九層塔及知名連鎖火鍋店錢都使用的白蘿蔔農藥超標，共計抽驗566件農產品，揪出32件違規，案件全數移交農政單位進行源頭管理，無法提供農產品來源，妨礙衛生機關調查的零售業者，則由衛生單位裁罰。

追白沙屯「粉紅超跑」替離世弟完成心願 台中蔡男拿到編號第1臂章

三月瘋媽祖！追著「粉紅超跑」趴趴走更是國內宗教盛事，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜，廟方今天開放報名，來自台中蔡姓男子順利拿到編號第1臂章，替因事離世的弟弟完成心願。

台灣人餐桌要翻盤了？國健署新版飲食指南「少喝奶多喝水」 蛋白質來源大洗牌

台灣人的餐桌，即將迎來新一輪飲食思維翻轉。衛福部國健署2026年每日飲食指南草案出爐，乳品從1.5杯降至1杯、肉類占比由40%砍至20%、蛋類從10%升至25%；主食正名為「穀物雜糧類」，未精製比例從

放一下沒關係？咖哩、滷肉放室溫超危險 營養師曝「2小時原則」防食物中毒

下一餐還要吃先放桌上？許多人煮好料理後，可能會習慣先放在餐桌，等著下一餐繼續吃、或是等飯菜涼了再放進冰箱，不過營養師直言這些舉動超危險，可能會導致食物中的細菌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。