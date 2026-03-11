仁川機場出境排到懷疑人生？別再擠地獄人潮 粉專曝訣竅：3步驟快速通關

比起在國內旅遊，日本、南韓或是東南亞等地，搭配便宜機票更吸引國人。不過回國時，大多數人總會提前2至3小時到機場，畢竟過海關安檢有可能大排長龍，一不小心就會錯過回台班機。近期不少遊客抱怨南韓仁川國際機場安檢大排長龍，甚至「排到懷疑人生」，旅遊粉專指出，是否遇到「地獄人潮」，往往取決於旅客是否掌握合適的通關方式。

旅遊粉專「不奇而遇 Steve&Sia」近日在臉書分享，不少旅客近期抱怨在仁川國際機場出境安檢排隊時間過長，甚至「排到懷疑人生」，但也有人表示現場其實沒有太多人。粉專指出，機場人潮其實與日期、時段及出境方式有關，有時同一時間不同通道的人流差異就相當明顯，因此是否遇到「地獄人潮」，往往取決於旅客是否掌握合適的通關方式。

粉專也建議，經常從仁川機場出境的旅客可考慮使用Smart Pass服務。這是仁川機場提供的臉部辨識快速出境系統，只要事先在App綁定護照、臉部資料與當次登機證，通關時即可透過臉部辨識走快速通道，通常能比一般排隊節省不少時間。粉專提醒，臉部資料註冊一次後可使用多年，但每次出發前仍需重新綁定當次航班的登機證資訊。

此外，仁川機場第一與第二航廈均設有顯示各出境區域人潮狀況的螢幕，旅客在排隊前可先查看不同通道的排隊情況。有時某一區域可能因航空公司航班集中而人潮暴增，但隔壁通道卻相對順暢，若願意多走幾分鐘換一個通道，往往就能節省10至20分鐘的排隊時間。

也建議一般情況下旅客提前約2個半小時抵達機場較為充裕，至少應保留2小時以上時間；若還需要辦理退稅、免稅店提貨，或碰上週末、連假等熱門時段，則建議提早3小時抵達機場較為保險，以免前段報到與後段安檢同時排隊，影響行程安排。

旅遊網站Funliday曾整理Smart Pass註冊方式。旅客需先下載官方App並完成會員註冊，接著進行電子郵件驗證、設定6位數密碼，再透過手機相機掃描護照資料頁並完成臉部辨識（包含睜眼與閉眼拍攝）。完成基本資料後，只要在每次出發前於App綁定當次登機證資訊，抵達仁川國際機場出境大廳時，即可走「Smart Pass」專用通道，透過臉部辨識快速通過管制區，再進行後續安全檢查與證照查驗程序。