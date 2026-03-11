快訊

日夜溫差達10度中風機率大增 國健署：做不到這3件事快就醫

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
雖進入3月，近期氣溫仍明顯下降，中央氣象署天氣預報指出，本周將有2波冷氣團報到，日夜溫差恐高達10度。本報資料照片
雖進入3月，近期氣溫仍明顯下降，中央氣象署天氣預報指出，本周將有2波冷氣團報到，日夜溫差恐高達10度，衛福部國健署長沈靜芬提醒，劇烈溫差會導致血管強烈收縮，導致血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞風險，三高、心血管疾病患者及高齡族群，應避開低溫時段出門，如出現胸痛、手臂疼痛等中風警訊，應盡快就醫避免釀成憾事。

國健署建議，心血管事件高風險族群，應盡量避開清晨或夜晚低溫時段外出，如有外出活動、運動需求，應等到太陽高升、氣溫回暖後再出門，沈靜芬說，心血管疾病患者及高齡長者應結伴同行、互相照應，如發生不適應立刻停止活動，並尋求協助，尤其應留意胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆。

沈靜芬表示，民眾若突然做不到「微笑、舉手、說你好」這三項動作，表示中風機率高，應立即撥打119並記下發作時間，切勿自行開車就醫，以免錯過黃金治療期間，已有三高病史的慢性病患者，務必遵從醫囑按時服藥，切勿因自覺無不適症狀就自行停藥或減藥，做好日常保健與保暖，才能在多變的春季享受健康生活。

30歲以上民眾可利用國健署免費成人預防保健服務，掌握自身三高數據。沈靜芬說，建議血壓值≦120／80毫米汞柱（mmHg）、血糖值空腹血糖標準為70到99mg／dL，血脂部分，低密度酯蛋白膽固醇（LDL-C），無併發症的一般民眾應<130mg／dl，若數值超過建議標準值值，且續監控而未改善者，建議進一步諮詢醫療人員。

