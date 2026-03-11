郵輪爽吃3天「動手摳便」！男菊花炸裂噴血 醫直呼最棘手病況

一名60多歲男子辛苦工作一輩子，特地買下豪華郵輪船票，打算帶著太太好好享受旅程，沒想到卻演變成一場驚魂記。男子在郵輪上連續三天大吃大喝，結果引發嚴重便秘，情急之下試圖「動手自救」，不料用力過猛，瞬間出現劇痛並伴隨噴射狀大出血，嚇壞一旁的太太。由於身處茫茫大海中，只能先靠止痛與止血藥物勉強撐住，直到郵輪靠岸後才緊急就醫，最終確診為「第四級脫垂痔瘡」並接受手術治療。

義大醫院大腸直腸外科主任陳致一在臉書粉專分享這起案例，形容整起事件是「豪華郵輪驚魂記」。他指出，這名男子原本開心帶著妻子搭乘郵輪旅遊，但在船上面對豐盛美食，連續三天放縱飲食，結果導致嚴重便秘，整個人卡在廁所動彈不得。情急之下，他試圖用手摳的方式幫助自己排便，卻因過度用力造成劇烈疼痛與大量出血，導致整個人虛脫無力。

郵輪上的專屬醫師隨即前來協助，但由於人在海上，醫療資源有限，即便判斷情況相當嚴重，也只能先讓患者服用止痛藥與止血藥。等郵輪抵達港口，船醫立刻開立轉診單，男子摀著屁股直奔醫院門診求助。

陳致一回憶，男子到院時面容憂愁、坐立難安，雙腳微微發抖、視線難以集中，呼吸急促且冒著冷汗，根本是典型的急性痔瘡發作症狀。進一步檢查後發現，他的病況屬於最棘手的「第四級脫垂痔瘡」，脫垂在外的痔瘡組織碩大且沾滿鮮血，因此醫療團隊立即安排急診術前評估與住院。

陳致一表示，醫師團隊採用「精準微創」手術技術，將外露且腫脹嚴重的痔瘡組織移除，手術順利完成，也還給男子一朵美麗的菊花。

痔瘡不僅讓人痛苦難受，也會對性功能帶來影響。本站報導，大腸直腸外科醫師陳志典指出，曾有男性把痔瘡當成小毛病不願積極就醫，導致排便上出現問題，還干擾勃起功能。不過一旦患者願意接受手術治療，有研究顯示其勃起功能也會顯著提升，呼籲男性千萬不要輕忽痔瘡對性生活的潛在影響。