梨山婦健檢異常輕忽5個月後罹癌 偏鄉綠色通道守護

中央社／ 台中11日電

台中梨山地區年逾70歲黃姓婦人去年4月健檢，乳房攝影發現異常，沒有不適未追蹤，5個月後洗澡摸到硬塊、診斷罹患乳癌，腫瘤有2.9公分，透過偏鄉綠色通道服務，術後恢復良好。

光田綜合醫院今天發布新聞稿表示，與台中市衛生局及梨山衛生所合作，每年固定前進梨山地區，提供四癌篩檢（子宮頸抹片、糞便潛血、乳房攝影、口腔黏膜檢查）及成人健康檢查服務，發現異常後持續追蹤，透過綠色通道整合模式，讓偏鄉居民從篩檢、確診到治療形成完整醫療銜接。

乳房外科醫師廖志斌表示，黃婦去年4月接受篩檢，後續建議進一步追蹤，但因黃婦平時作息正常，身體並無不適，並未進一步檢查；黃婦坦言，住在山上，天氣與路況常讓人卻步，檢查也常因不便延後。

未料，去年9月洗澡時摸到硬塊，就醫檢查發現罹患管腔B1型乳癌第二期，腫瘤已達2.9公分大；院方整合交通、檢查與門診時程，接送黃婦往返醫院治療，黃婦日前接受手術，術後恢復良好。

4月18、19日，光田綜合醫院將前進梨山辦理整合式健康篩檢，持續把醫療資源帶進偏鄉，讓守護健康的綠色通道不中斷。

