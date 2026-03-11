食安危機！ 錢都涮涮鍋白蘿蔔、MOMO網購芥蘭菜被揪「農藥超標」

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部食藥署今天公布「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出MOMO網購平台販售芥蘭菜，家樂福陳列九層塔及知名連鎖火鍋店錢都使用的白蘿蔔農藥超標，共計抽驗566件農產品，揪出32件違規。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天公布「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出MOMO網購平台販售芥蘭菜，家樂福陳列九層塔及知名連鎖火鍋店錢都使用的白蘿蔔農藥超標，共計抽驗566件農產品，揪出32件違規。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出MOMO網購平台販售芥蘭菜，家樂福陳列九層塔及知名連鎖火鍋店錢都使用的白蘿蔔農藥超標，共計抽驗566件農產品，揪出32件違規，案件全數移交農政單位進行源頭管理，無法提供農產品來源，妨礙衛生機關調查的零售業者，則由衛生單位裁罰。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，基隆市信義區的愛買超市販售的履歷青蔥檢出依規定不得檢出的農藥賽氟滅；桃園市政府衛生局至網路電商平台MOMO購買蔬果進行檢驗，檢出芥蘭菜農亞滅培、益達胺超標；南投埔里家樂福販售的九層塔，檢出農藥歐西比、達滅芬超標；連鎖涮涮鍋錢都台北市民大道店，白蘿蔔檢出農藥賽速安超標。

食藥署這次的農藥殘留篩檢計畫，分高風險加強檢測，隨機抽驗二類型，以風險為基礎之精準抽樣方式抽樣209件農產品加強監測，檢驗結果183件符合規定，其餘26件不合格；自其他市售蔬果中隨機選取363件樣品，檢驗結果357件符合規定，其餘6件不合格，魏任廷指出，顯示透過精準抽樣方式，確實可提高揪出不合格樣品之機率，提升整體食品安全管理成效。

魏任廷指出，違規案件部分已由衛生單位溯源找出蔬果生產業者，移交農政單位調查、裁罰，部分案件仍分別由衛生機關或農政機關調查中，這類案件從生產者販售至大盤商、中盤商等，才會由零售業者販售給消費者，須逐層調查，若販賣業者沒有完整保留蔬菜購買等來源文件，妨礙衛生機關調查，也會依法裁罰。

食藥署建議，民眾挑選蔬菜水果時，除選擇當季蔬果外，建議挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

家樂福 食藥署 農藥殘留 農產品

