保護行人再出招！交部修法：綠燈倒數、閃爍不得進行穿線 違者開罰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部今發布修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條，未來在綠燈倒數或閃爍時，尚未進入行穿線的行人不得跨入。聯合報系資料照
為撕掉「行人地獄」標籤，交通部除了修法要求公路與市區道路的共線路段，須評估設置行人穿越道，以及行穿線也需退縮3至5公尺，今天再發布修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條，未來在綠燈倒數或閃爍時，尚未進入行穿線的行人不得跨入。違反規定者，依道路交通管理處罰條例第78條，可處500元罰鍰。

為進一步提升行人穿越道路的通行安全，交通部今（11日）正式發布修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條。本次修正核心在於明確化「行人綠燈閃光」的顯示意義，綠燈倒數或閃爍並非催促行人奔跑通過，而是提醒尚未進入行人穿越道的行人「避免跨入」，應等待下一輪綠燈，以確保自身步履從容與安全。

交通部指出，本次修法特別考量到學童、長者或行動較緩慢的族群，並強調綠燈倒數秒數的目的是提供行人判斷剩餘通行時間是否充裕。

交通部表示，考量行人專用號誌 「行走行人」的綠色燈號顯示時間，足以使行人以正常速率穿越道路，並無催促之意，且其閃光顯示時，是警告行人可通行的綠燈時間即將結束，尚未進入道路者避免再進入。

若行人發現秒數不足，或綠燈已開始閃爍，應評估自身步伐考量優先，留在路邊等待下一輪燈號，避免因低估路程、在車道上奔跑或因焦急產生意外風險。

針對行人專用號誌各燈號顯示的意義，交通部說明，「行走行人」綠色燈號穩定顯示時，表示行人可穿越道路；「行走行人」綠色燈號閃光顯示時，表示警告行人，剩餘的綠燈時間不多，尚未進入道路者，避免跨入；已進入道路者，應盡速通過，或停止於道路中的交通島上。

「站立行人」的紅色燈號穩定顯示時，行人禁止進入道路；「站立行人」的紅色燈號閃光顯示時，表示與其相關的行車管制號誌係以閃光運轉，行人跨入道路前，應先停止，注意左、右來車，小心通過。

