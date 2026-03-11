「許維恩效應」增乳癌病人就診率 醫曝病人長腫塊2年才因此就醫

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
藝人許維恩罹患乳癌，接受全乳切除手術，術後在社群分享傷疤，並現身長庚醫院記者會，鼓勵婦女關心乳房健康。記者林琮恩／攝影
藝人許維恩罹患乳癌，接受全乳切除手術，術後在社群分享傷疤，並現身長庚醫院記者會，鼓勵婦女關心乳房健康。乳癌為我國女性癌症第2大死因，長庚醫院一般外科主治醫師周旭桓指出，我國健保給付諸多乳癌新藥，死亡人數仍未明顯下降，原因是「太晚發現」，規律接受乳癌篩檢病人不到5成，預期名人效益有助提高就醫率。

許維恩於健檢時發現乳癌，左乳房共1顆惡性、2良性腫瘤，也出現水泡、纖維囊腫等異狀，為避免夜長夢多，她選擇進行全乳切除手術，她表示，許多女性面對乳癌害羞且不敢面對，但實際罹癌、手術後，恢復良好，還能出國旅遊，鼓勵女性發現異狀時積極就醫，別因恐懼延誤治療。在許維恩之前，藝人朱芯儀也曾罹乳癌，並分享治療過程。

周旭桓表示，藝人公開罹癌資訊，百分之百會形成名人效應，讓門診諮詢乳癌病人增加，他曾遇過病人摸到乳房疑似硬塊長達2年，卻不曾就醫，直到名人公開罹癌資訊，才鼓起勇氣到診間求助，名人效應對乳癌防治有正面效益，健保給付乳癌標靶、免疫治療等諸多先進療法，但死亡人數仍高，主因為發現不夠早，我國規律篩檢乳癌病人不到一半，盼藉由名人效應，提高篩檢比率。

據衛福部國健署，113年乳癌篩檢人數91.6萬人次，兩年篩檢率僅39.8%，114年篩檢人數略有增長，為126萬人。周旭桓指出，雖經常衛教乳癌病人應積極篩檢，但許多病人擔心篩檢會導致疼痛而不願受檢，呼籲45至74歲符合國健署公費篩檢資格民眾，應至少2年1次接受乳癌X光攝影檢查，部分亞洲致命性型別乳癌，乳房攝影篩檢準確率低，也可加做超音波檢查。

周旭桓指出，許維恩沒有乳癌家族史，也無明顯乳癌高風險因子，即使曾為了生育施打取卵針，但也只是短期用藥，不會顯著增加乳癌風險，盼藉此機會教育民眾「家人沒得乳癌仍有罹癌機率」，應積極篩檢留意自身健康，不過，病人即使摸到乳房硬塊，也不必過於緊張，可諮詢乳房外科醫師，我國約20％至30%女性有乳房囊腫及水泡，這並不會增加罹患乳癌風險。

許維恩主治醫師、長庚醫院一般外科主治醫師周旭桓指出，我國健保給付諸多乳癌新藥，死亡人數仍未明顯下降，原因是「太晚發現」。記者林琮恩／攝影
