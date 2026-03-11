成大醫院導入新世代骨材 提升人工髖關節置換長期成效

人口結構改變使退化性關節疾病與骨折治療需求逐年提升，其中髖關節退化、股骨頭壞死及髖部骨折，常造成民眾活動受限並影響生活品質，成大醫院針對全髖關節置換術導入新型植入骨材，也成為優化手術長期成效的重要關鍵。

成大醫院骨科部醫師周益全表示，髖關節置換手術的長期成功，除仰賴手術操作外，植入材料的特性與適配性也扮演關鍵角色，近年來院方關節重建中心導入3項新世代骨材技術，像是3D列印髖臼杯、維生素E聚乙烯內墊及雙動關節系統等，可為病人打造量身訂製的重建方案。

他說明，3D列印髖臼杯採用金屬積層製造技術，以鈦合金粉末逐層成形，具高孔隙率之多孔結構，設計模擬天然骨小樑型態，有助提升骨整合效與長期穩定性；維生素E聚乙烯內墊添加α-生育酚作為抗氧化劑，有效清除自由基並抑制氧化反應，穩定材料結構，維持耐磨性能，延長植入物使用年限。

另外，雙動關節系統則透過特殊結構設計，在髖臼杯內設置可旋轉的聚乙烯活動內墊，形成雙重活動介面，增加關節活動範圍並提升整體穩定性，對高齡族群、神經肌肉功能退化或接受翻修手術者，具備臨床應用優勢，有助於術後功能恢復。

周益全說，人工髖關節置換不僅是「更換關節」，更是重建行動能力與生活品質的重要醫療環節，透過新世代骨材的靈活運用與完整的復健規畫，可望提升長期穩定度與功能表現，讓病人在安全基礎下恢復日常活動。