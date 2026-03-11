快訊

疫苗不是生病才打！台東馬偕藥師：健康時就該建立免疫防線

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東馬偕藥師陳曉瑩表示，現今疫苗大進化，不僅預防感染，部分還有護腦防癌功能。圖／東馬醫院提供
台東馬偕藥師陳曉瑩表示,現今疫苗大進化,不僅預防感染,部分還有護腦防癌功能。圖/東馬醫院提供

自SARS疫情以來，新興傳染病威脅持續存在，隨著病毒變異與新型病毒不斷出現，疫苗研發速度也越來越快，彷彿人體的軍事防禦系統。台東馬偕醫院藥師陳曉瑩今天在院方辦理的醫療新知指出，疫苗的作用就像「提前演練戰鬥」，接種後能讓免疫系統建立專一性抗體與防禦記憶，疫苗不是生病才需要，而是健康時就該準備好。

陳曉瑩以三種重要疫苗為例說明好處，施打流感疫苗的高風險族群，可降低約30%心血管重症風險；帶狀皰疹疫苗可減少20至30%失智風險；HPV疫苗則能預防多種性接觸相關癌症，包括子宮頸癌、陰莖癌、口咽癌與肛門癌。陳藥師強調，疫苗帶來的好處遠比一般人想像的更多、也更強大。

回顧歷史，人類曾遭遇4次全球大流行，其中最嚴重的是1918年的西班牙流感，當時尚未有疫苗，全球約三分之一人口感染，造成約5000萬人死亡，超過第一次世界大戰死亡人數。隨著疫苗研發與普及，天花被成功根除，小兒麻痺幾乎絕跡；新冠疫情期間，也因疫苗普及，重症發生率逐步下降。陳藥師指出，控制與消滅流行疾病，絕不是靠藥物治療，而是依靠疫苗與「群體免疫」。

現代疫苗更進化，除了預防感染，還能降低慢性疾病風險、改善生活品質，甚至預防癌症。陳曉瑩提醒，不少人以為去年接種過流感疫苗，今年就不用再打，事實上病毒株每年變異，往年疫苗已失效；此外，疫苗產生抗體需約兩週時間，建議在流行疾病來臨前就先施打，不要等到出國或疫情爆發才臨時補打。

政府每年提供多項公費疫苗，優先保護嬰幼兒、免疫力下降長者、慢性病與高風險族群；其他族群也可自費施打，主動更新身體免疫系統，降低感染與重症風險，掌握健康主導權。陳曉瑩強調，疫苗是最安全、最有效的防護工具，也是守護自己與家人的第一道防線。

每年流行病毒株皆不同，台東馬偕藥師陳曉瑩建議應年年施打。圖／東馬醫院提供
每年流行病毒株皆不同,台東馬偕藥師陳曉瑩建議應年年施打。圖/東馬醫院提供

小兒麻痺 帶狀皰疹 子宮頸癌 疫苗 流感疫苗

