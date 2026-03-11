追白沙屯「粉紅超跑」替離世弟完成心願 台中蔡男拿到編號第1臂章

三月瘋媽祖！追著「粉紅超跑」趴趴走更是國內宗教盛事，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜，廟方今天開放報名，來自台中蔡姓男子順利拿到編號第1臂章，替因事離世的弟弟完成心願。

拱天宮管委會統計，去年徒步進香吸引32萬9118人報名，人數遠遠超過預期，中間雖然緊急再加製發送毛巾，但臂章、帽子受限廠家作業已來不及增加，因此今年一次性準備30萬份「香燈腳」裝備，要讓「粉紅超跑」隨香信眾得償所願。

今天開放報名首日，現場再現排隊盛況，很多人昨晚就來到白沙屯佔位，在車上及搭帳篷漏夜排隊，其中來自台中潭子地區的蔡姓男子幸運搶到頭香，拿到編號第1號的臂章。

蔡男說，為了替因事離世的弟弟完成心願，前夜便開車前來，選擇在車內過夜，以便排隊參加報名。他說，弟弟已連續參加白沙屯媽祖進香活動超過十年，拱天宮發放的帽子、臂章及毛巾等物品，深具紀念與收藏意義，能拿到感到十分高興，這也代表心願的圓滿，屆時雖未能全程參與，但仍會盡量在有時間的情況下參與部分路程。

排第二的黃小姐則是來自高雄，她已連續等候五天，期間住宿於香客大樓，但凌晨1點開排時卻晚人一步。黃女說，今天拿到編號第2號的臂章，還是非常高興，此次經驗也很深刻。