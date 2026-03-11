快訊

圖輯／現在還好嗎？日311震災滿15周年 重返福島核電廠災區現場

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

追白沙屯「粉紅超跑」替離世弟完成心願 台中蔡男拿到編號第1臂章

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
拱天宮今天開放香燈腳報名作業，來自台中蔡姓男子順利拿到編號第1臂章，替因事離世的弟弟完成心願。圖／民眾提供
拱天宮今天開放香燈腳報名作業，來自台中蔡姓男子順利拿到編號第1臂章，替因事離世的弟弟完成心願。圖／民眾提供

三月瘋媽祖！追著「粉紅超跑」趴趴走更是國內宗教盛事，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜，廟方今天開放報名，來自台中蔡姓男子順利拿到編號第1臂章，替因事離世的弟弟完成心願。

拱天宮管委會統計，去年徒步進香吸引32萬9118人報名，人數遠遠超過預期，中間雖然緊急再加製發送毛巾，但臂章、帽子受限廠家作業已來不及增加，因此今年一次性準備30萬份「香燈腳」裝備，要讓「粉紅超跑」隨香信眾得償所願。

今天開放報名首日，現場再現排隊盛況，很多人昨晚就來到白沙屯佔位，在車上及搭帳篷漏夜排隊，其中來自台中潭子地區的蔡姓男子幸運搶到頭香，拿到編號第1號的臂章。

蔡男說，為了替因事離世的弟弟完成心願，前夜便開車前來，選擇在車內過夜，以便排隊參加報名。他說，弟弟已連續參加白沙屯媽祖進香活動超過十年，拱天宮發放的帽子、臂章及毛巾等物品，深具紀念與收藏意義，能拿到感到十分高興，這也代表心願的圓滿，屆時雖未能全程參與，但仍會盡量在有時間的情況下參與部分路程。

排第二的黃小姐則是來自高雄，她已連續等候五天，期間住宿於香客大樓，但凌晨1點開排時卻晚人一步。黃女說，今天拿到編號第2號的臂章，還是非常高興，此次經驗也很深刻。

來自高雄黃小姐已連續等候五天，期間住宿於香客大樓，不過卻晚一步排隊拿到編號第2號的臂章，還是非常高興。圖／民眾提供
來自高雄黃小姐已連續等候五天，期間住宿於香客大樓，不過卻晚一步排隊拿到編號第2號的臂章，還是非常高興。圖／民眾提供

台中 白沙屯 苗栗縣 白沙屯媽祖 粉紅超跑

延伸閱讀

白沙屯媽祖進香報名開跑 男為亡弟排隊5天搶頭香

白沙屯拱天宮媽祖進香開放報名 首日上午已逾6萬人

經典賽／「感覺我們像日本的弟弟」 捷克若預賽止步要去京都旅行

相關新聞

敬老卡享免票日、誤點賠償自動入帳？ 台鐵澄清：AI假影片別轉傳

隨著AI科技進步，網路上不少類似官方網站發布的假資訊，近期社群平台流傳一部「樂齡指南」的影片，宣稱出示敬老卡就能有「專屬綠色通道」、「樂齡免票日」、「樂齡車廂」、「三代同行折抵」等多項樂齡福利，台鐵公司嚴正澄清，上述內容皆非事實，旅客勿輕信或轉傳不實訊息。

喊「我是樂齡旅客」享隱藏福利？ 高鐵怒：AI假影片試圖製造混亂

隨著AI科技進步，網路上不少類似官方網站發布的假資訊，近期社群平台流傳一部「樂齡指南」的影片，宣稱台灣高鐵推出多項持敬老卡長者的「隱藏福利」，包含月台電動車接送、保留座位甚至低價升等商務艙等，引發民眾關注。台灣高鐵公司強調，上述全屬虛假不實、試圖製造公共運輸秩序混亂內容。

美伊戰影響 中華郵政再公告15國郵件停寄 已110件卡關

受美伊戰爭影響，中華郵政二度公告暫停收寄發往15國的各類國際航空郵件，近期已寄往該國家的郵件尚未出口，將盡速退回並退還郵資，根據統計，目前約有110件卡關受影響。

許維恩乳癌術後首露面！長庚醫新術式助重建「感覺」

知名藝人許維恩近期因健檢發現乳癌，決定切除並重建左乳，並在林口長庚醫院重建感覺神經。她今天術後首度露面，鼓勵女性積極就醫。醫師指出，乳癌病人重建乳房雖外觀恢復，但「感覺喪失」為術後主要後遺症，林口長庚團隊使用病人胸腔內肋間神經加以延伸，不必挪用病人身體其他部位神經，也不必花數十萬元使用人工神經，病人就能在術後6個月內開始恢復感覺。

追白沙屯「粉紅超跑」替離世弟完成心願 台中蔡男拿到編號第1臂章

三月瘋媽祖！追著「粉紅超跑」趴趴走更是國內宗教盛事，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜，廟方今天開放報名，來自台中蔡姓男子順利拿到編號第1臂章，替因事離世的弟弟完成心願。

影／噁！便當吃到半截蟑螂...頭及殘肢不見蹤影 高雄衛生局開鍘

高雄民眾日前到科工館附近一家便當店外帶餐點，未料打開便當見到大蟑螂混在肉燥裡，畫面令人作嘔，更離譜的是，蟑螂剩半截，頭及殘肢不見蹤影，疑似早已混入滷肉汁中，直呼「噁心到發毛」；衛生局獲報後前往稽查，對業者裁處3萬元以上、300萬元下罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。