影／噁！便當吃到半截蟑螂…頭及殘肢不見蹤影 高雄衛生局開鍘

高雄民眾日前到科工館附近一家便當店外帶餐點，未料打開便當見到大蟑螂混在肉燥裡，畫面令人作嘔，更離譜的是，蟑螂剩半截，頭及殘肢不見蹤影，疑似早已混入滷肉汁中，直呼「噁心到發毛」；衛生局獲報後前往稽查，對業者裁處3萬元以上、300萬元下罰鍰。

投訴民眾說，6日到店外帶便當，吃到一半才驚覺飯菜裡竟藏著半截蟑螂，明顯被菜刀切開，頭與其餘部位不見蹤影，懷疑早已與滷肉一同下鍋烹煮，整鍋滷肉裡到底有幾隻蟑螂也不知道，讓人傻眼的是，致電店家，店員辯稱「蟑螂是自己飛進去的」。

衛生局接獲通報後，隨即派員前往稽查，現場雖未發現蟑螂蹤跡，但業者坦承消費者投訴內容屬實，將依高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條及食品安全衛生管理法第47條規定，對業者裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

稽查過程中，衛生局另發現店內仍有多項衛生缺失，包括冷凍庫未落實溫度紀錄、部分食材未覆蓋且未離地存放、未設置清潔用品專區及員工專用區等問題，已要求業者限期改善；若屆期未改善，依食安法第8條及第44條規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，餐飲業者應落實食品安全與環境衛生管理，確保作業場所與設備符合規範，以維護消費者食安權益。民眾若發現食品衛生疑慮，可撥打1999或向衛生局食品衛生科通報反映。