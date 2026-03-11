防堵非洲豬瘟 農業部擬禁遠洋等漁船廢棄物離船

為防堵非洲豬瘟，農業部擬針對經第3地的遠洋等3類漁船，進入台灣港口時，所載的廢棄物禁止離船，但若委託專業機構焚化處理則不受限，違規者最高可罰新台幣15萬元。

農業部10日預告訂定「自境外港口進入第一類漁港之遠洋漁船、活魚運搬船、白帶魚運搬船，所載廢棄物禁止離開該船」規定草案。

農業部說，為避免返台船舶所攜的廢棄物，造成台灣非洲豬瘟疫情升溫，預告期縮短至14日。

農業部說，先前漁業署已公告遠洋等漁船自國外返回台灣港口時，規定攜帶肉品及廚餘不得上岸，但未規範廢棄物，有些上岸丟棄，有些掩埋處理，在防堵非洲豬瘟上仍有漏洞，為完備法制，針對經第3地的遠洋等3類漁船擬訂新規範，原則禁止廢棄物離船，但所載廢棄物經委託公民營廢棄物清除處理機構焚化處理，並保存證明資料1年者，則不受限。

根據農業部草擬的規定，違規者可依漁港法，處行為人或其雇用人3萬元以上、15萬元以下罰鍰。