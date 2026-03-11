今福島核災15周年 反核團體：反對經濟部月底提交核二、三再運轉計畫

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
今天是311日本大地震與福島核災發生15周年，全國廢核行動平台今召開座談會」呼籲，重啟老舊核電機組將帶來極大的風險，強烈反對經濟部日前所宣布的將於3月底提交核安會「核二、核三再運轉計劃」的決定，不應重蹈福島覆轍。圖／全國廢核行動平台提供
今天是311日本大地震與福島核災發生15周年，全國廢核行動平台今召開「311福島核災15周年省思座談會」，呼籲台灣政府，重啟老舊核電機組將帶來極大的風險，強烈反對經濟部日前所宣布的將於3月底提交核安會「核二、核三再運轉計劃」的決定，不應重蹈福島覆轍。另也預告今晚19時將在濟南路長老教會舉辦「311東日本大地震與福島核災15周年晚禱」活動。

「福島核災15周年省思座談會」於今上午在台北市非政府組織會館舉辦，邀請曾參與設計核電機組設計的資深核能工程師後藤政志博士來台演講，以工程師視角長期解析事故成因與制度問題，持續揭露核電安全的問題。

後藤政志指出，核電廠並不經濟，也不是穩定的能源來源，而且事故風險仍然極高，核廢料處理問題也尚未解決。此外，對福島事故原因的調查仍處於初期階段，日本現行的新監管標準也未能從福島事故中學到教訓。日本在重返核能的過程問題頻傳，包含審查資料造假、設備故障與數據修正爭議，使電力公司與原子能規制委員會（NRA）持續面臨社會質疑。

後藤政志說，核電廠在地震、海嘯等複合型災害下的高度脆弱性，以及即使沒有天災，電廠故障仍可能升級為重大事故的風險，在日本無人敢斷言核電是絕對安全的。此外，在緊急情況下核電廠更可能淪為攻擊目標，從飛機事故到恐怖攻擊，無數情況都可能威脅核電廠的安全，一旦發生大規模事故，不僅民眾的生命安全會受到威脅，家園也將永遠消失，國家存亡也將岌岌可危。

台灣大學大氣科學系退休教授，媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉表示，核電除了運轉成本高外，高危險性的核廢料該如何處置？全球除了芬蘭有可能安全處置外，所有國家都沒有最終的處置場所，台灣應該在發展新核電前，設法妥善處理已有的高階核廢料。俄烏戰爭已讓各界了解，運轉與除役的核電廠都可能受到戰事的威脅，台灣不應該增加自己易受威脅的可能，便宜、安全、零核廢的新核電只是幻影，便宜多元的再生能源才是應有的選擇。

本次座談會也邀請執政黨立委出席，民進黨立委郭昱晴表示，在還沒有找到高階核廢料最終處置場之前，如果持續增加新的核廢料，就是把問題留給下一代，在「核安、核廢、共識」這3張考卷都還沒有交出令人安心的答案之前，持續發展安全、多元的再生能源，仍然是台灣邁向能源自主、提升整體韌性的務實道路。

立委張雅琳指出，311座談會帶來的省思與討論，可以讓國人更了解核安問題，安全絕對是要優先確保的部分，如果沒有確保核安，等於把所有人的安全放在不定時炸彈之下，一定要努力捍衛。去年訪美時詢問美國商務部，新式核能到現在都還沒有確定商轉的時間表，因此現階段能夠最快發展的仍然是再生能源。

日本 再生能源 核電廠 福島核災 反核 經濟部

