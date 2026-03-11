今福島核災15周年 黃士修：反核就是廢台毀台又賣台

今天是311大地震的15周年，全國廢核行動平台今召開座談會，會中也邀請日本核能工程師後藤政志分享，再次呼籲我政府切勿重啟核電。核能流言終結者創辦人黃士修表示，全球先進國家已將核能視為綠能，環保界、科技界、金融界等都用實際行動站在核能這一邊，在311這天卻還有人在消費福島核災，反核「廢台毀台又賣台。」

黃士修表示，核能的安全韌性與核廢處理，所有的工程技術都在進化，全球先進國家已將核能視為綠能，美國有94座反應爐，美國核能管理委員會（NRC）基於科學實證，批准90%，也就是88座以上延役至60年，甚至80年。

此外，日本通過「實現GX之基本方針」綠色轉型的重點，便是最大限度活用核能，核能不再是過渡能源，是與再生能源並列的主要電源。針對原有反應爐，維持「40年+20年延役」框架，但排除安全檢查導致的停機期間，實際上允許核電廠運轉超過60年，且政府明確要求加速審查、強化地方溝通，確保機組盡早投入運轉，同時支持開發新世代反應爐。

黃士修指出，聯合國氣候大會COP28，多國簽署「3倍核能宣言」，包括創始的美國、法國、日本、韓國、加拿大、英國，最新加入有南非，以及哈薩克、土耳其、奈及利亞等能源大國，而國際原子能總署（IAEA）主導「Atoms4NetZero」倡議，協助各國達成3倍目標。

致於後藤政志說「核能不經濟」，黃士修舉例，摩根士丹利、摩根大通、美銀、花旗、高盛等14家跨國金融機構，公開支持將全球核能發電量增加3倍，承諾提供融資，全球最聰明的錢都投向了核能。而Google簽署SMR購電協議，Microsoft重啟三哩島核電廠；Amazon收購Susquehanna核電廠旁的園區，數據中心直接由核電廠供電；Oracle獲得3座SMR建設許可，將用於驅動AI數據中心。

黃士修表示，歐盟將核能列入綠能分類，美國全力投資核能AI產業，日本綠色轉型關鍵靠核能，環保界、科技界、金融界，都用實際行動站在核能這一邊，不解為何要只聽1名早已退休且立場偏激的日本工程師，而不聽全球數萬名現役核能科學家的共識。