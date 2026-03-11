哈佛指近核電廠癌症風險增 專家：核能健康風險非零

哈佛大學公共衛生學院研究團隊接連發表2篇研究指出，居住地越靠近運轉中核電廠，民眾癌症風險有顯著上升趨勢。國內專家解釋，應把核能視為健康風險並非零的能源選項。

哈佛大學公共衛生學院研究團隊以美國癌症資料為基礎，近期在期刊「自然通訊」（NatureCommunications）發表全美癌症死亡率研究，並在「環境健康」（Environmental Health）發表麻州癌症發生率研究。

這2項新研究指出，居住地越靠近運轉中的核電廠，周邊居民的整體癌症風險，及特定癌症的發生率與死亡率皆有顯著上升的趨勢；不過專家也指出，這兩項研究仍不能直接推估到個人風險及因果關係上。台灣科技媒體中心邀請國內專家解析並提供專業觀點。

台灣大學公共衛生學院環境與職業健康科學研究所特聘教授詹長權及中國醫藥大學公共衛生學院職業安全與衛生學系教授林若婷共同指出，這項研究表明，即使在沒有事故、排放符合法規的情況下，核電廠附近居民的癌症風險看起來並不是零，而且會隨著與電廠的距離改變，越遠越低。

詹長權及林若婷說明，在全美的研究中，風險差異主要出現在距離核電廠約5到10公里、且年齡55歲以上的族群；且核電廠相關的健康影響主要集中在電廠附近的社區，而不像燃煤電廠那樣影響到更大範圍的人口。在麻州的研究中，距離超過約25公里後，風險幾乎看不到差異。

這2項研究並把相對風險換算成可歸因病例數。詹長權及林若婷指出，若粗略除以年分，約相當於全美每年平均多6000多例、麻州每年平均多1000多例的病例。意即這段時間裡，有部分癌症可能和長期住在核電廠附近有關，可以視為理論上有機會避免的病例。

詹長權及林若婷說明，此研究以大型人口資料發現，住越靠近核電廠，癌症的發生或死亡風險會小幅增加約1倍。但這些研究並非直接定論「核電一定致癌」，而是提醒人們，應把核能當成一個有減碳效益、但健康風險並非零的能源選項。