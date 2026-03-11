女童流感住院意外發現心疾 大千聯手中榮完成苗栗首例兒童心導管手術

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
大千醫院小兒心臟科醫師詹裕仁表示心導管關閉手術傷口小、恢復快，是現今的主流手術。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院小兒心臟科醫師詹裕仁表示心導管關閉手術傷口小、恢復快，是現今的主流手術。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣一名7歲女童因連續發燒、腹痛及嘔吐急診就醫，確診為B型流感，因擔心引發心肌炎，大千綜合醫院的醫師安排女童住院觀察，沒想到透過心臟超音波檢查，意外發現女童患有「開放性動脈導管」，這才解開她長期胸悶、呼吸不順的真相。經由大千綜合醫院小兒心臟科醫師詹裕仁與台中榮總總院長傅雲慶聯手，順利完成苗栗縣首例「兒童心導管微創關閉手術」，術後女童鼠蹊部傷口僅0.2公分，隔天即康復出院。

詹裕仁表示，「動脈導管」原本是胎兒時期主動脈與肺動脈間的一條重要交通管道。一般而言，嬰兒出生後開始自主呼吸，這條導管應在數天內自動閉合。如果導管持續未關閉，便稱為「開放性動脈導管」，會導致主動脈的高壓力血液分流至肺動脈，造成肺部血流量過多，增加心臟負擔。

他表示，許多開放性動脈導管的病童初期並無明顯症狀，大多在體檢或因其他病症就醫時被發現。常見的症狀有以下4類：

1.體力差、呼吸急促（嬰兒時期喝奶費力、兒童輕度活動就容易感到疲累）。

2.發育遲緩（體重增加緩慢，身材矮小）。

3.反覆呼吸道感染（容易併發肺炎）。

4.心雜音（醫師聽診時可發現連續性的異常心音）。

詹裕仁說明，早期心臟修補需透過傳統開胸手術，傷口大且復原期長。如今「心導管關閉手術」已成為主流，手術經由鼠蹊部的小傷口，將導管送入心臟。在X光導引下，將特殊的「鎳鈦合金封堵器」放置在缺損處，阻斷異常血流。這項手術的優點是傷口極小（僅約0.2公分）、免插管、免開刀、出血量少、術後恢復極快。

詹裕仁強調，如果家中孩童有長期不明原因的心臟雜音、活動後易喘、胸悶或體重過輕，應尋求小兒心臟專科醫師評估，透過心臟超音波及早發現病因、及早治療。

女童接受心臟超音波檢查時，發現有開放性動脈導管問題（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
女童接受心臟超音波檢查時，發現有開放性動脈導管問題（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

女童由台中榮總傅雲慶總院長（中）及大千詹裕仁醫師（左）聯手，在大千醫院順利完成治療並康復出院。圖／大千綜合醫院提供
女童由台中榮總傅雲慶總院長（中）及大千詹裕仁醫師（左）聯手，在大千醫院順利完成治療並康復出院。圖／大千綜合醫院提供

詹裕仁醫師強調孩童如果有不明心雜音、易喘、胸悶或體重過輕等狀況，應及早就醫檢查並治療。圖／大千綜合醫院提供
詹裕仁醫師強調孩童如果有不明心雜音、易喘、胸悶或體重過輕等狀況，應及早就醫檢查並治療。圖／大千綜合醫院提供

