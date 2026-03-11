北市諾評估拖吊業者「白名單」 下月公布主管機關

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市昨公告「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」。圖／台北市交通局提供
北市昨公告「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」。圖／台北市交通局提供

拖吊業者亂開價惹議，北市府今年至昨日接獲8件民眾反映道路拖救的消費爭議申訴案。交通局昨公告拖吊救援指引，議員喊話公布優良業者「白名單」，交通局允諾納入評估。另，4月「台北市政府消費者保護委員會」將確定北市府道路救援服務的的目的事業主管機關。

交通局昨起實施「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，強調消費資訊全面透明化、建立「拖救前、中、後」標準作業程序、明定違法可能涉及的刑法法律責任。

議員林杏兒認為，交通局立意良善，因沒強制力，只能「防君子卻無法限制小人」，實際效果仍有待觀察。她建議，交通局應考慮公布優良業者「白名單」，提供民眾查詢，也應向中央建議從嚴加重對無良業者的罰責，才能杜絕類似事件再度發生。

交通局允諾，公布優良業者白名單會納入納入後續評估，也會向中央建議從嚴加重罰則。交通局目前已透過發布新聞稿、在交通局臉書粉專「台北交通大家談」、市府臉書「我是台北人」等管道露出，將持續加強宣導。

法務局表示，交通部2月25日對外表示將針對拖吊服務定型化契約訂定「應記載或不得記載事項」，北市府將積極參與相關會議提供意見。

法務局說，目前「道路救援服務」在北市府的目的事業主管機關認定尚有不同意見，為釐清後續主管機關權責並確保依法行政，市府將於4月29日「台北市政府消費者保護委員會」會議由主席裁示，確立適當目的事業主管機關，落實相關監管與執行工作，確保消費爭議獲得妥適處理。

