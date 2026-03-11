廢棄物堆置場防災 環境部：管理轉型「源頭預防」

為因應極端氣候引發的複合型災變，環境部在行政院災害防救辦公室的指導下，今天與內政部消防署共同舉辦「面對極端氣候：廢棄物堆置場火災預防與緊急應變研討會」，並正式對外發布「災害廢棄物管理指引」。研討會聚焦於「風險預防」、「火災搶救」及「環境管理」三大核心議題，邀請地方政府環保與消防第一線人員、中央機關及學者專家互相交流，透過台南烏樹林暫置場火災等實務案例，深入探討風險辨識、管理指引、空汙監測及現場環境偵測策略，期能提升地方堆置場與掩埋場火災的預防及應變能力。

行政院政務委員季連成受邀致詞時強調，行政院正推動「災害防救法」修正，目標將災防體系轉向「專業化、專職化與標準化」。他肯定環境部透過指引落實源頭管控，這與國家強化氣候韌性的施政方針高度一致，行政院將持續支持各部會往專業化邁進，作為環境守護的堅實後盾。

環境部部長彭啟明則指出，面對氣候變遷的挑戰，災後瞬間產生的巨量廢棄物處理，已成為國家防災的核心課題。災後廢棄物若未能妥善進行風險辨識與分類，極易成為威脅環境安全的隱患。因此，管理思維必須從傳統的「末端清除」轉型為「源頭預防」，進而建構具前瞻性的「韌性管理」體系。