翻轉洗腎王國！立院厚生會、醫界病團籲：推動國家級防治政策

台灣號稱是「洗腎王國」，依美國腎臟病資料登錄系統（USRDS）最新統計，2022年台灣末期腎病（ESRD）發生率為每百萬人口536人、盛行率每百萬人口3552人，高居全球之首。立法院厚生基金會今聯合專家及病友團體呼籲，政府應比照C肝防治成功模式，將慢性腎臟病防治提升至「國家級策略」層級，明定政策與跨部位資源整合，從源頭阻斷病程演進，翻轉台灣「洗腎王國」的標籤。

「台灣洗腎人口世界第一，是不光彩的事情。」立法院厚生會榮譽會長劉建國說，據統計，台灣每10人就有1人患有慢性腎臟病，全台估計有200萬名患者，65歲以上盛行率更高達37.2%。過去「肝病與腎病」皆為重要公衛挑戰，必須提出相關的因應作為。面對超高齡社會與慢性腎臟病（CKD）年輕化雙重挑戰，立法院厚生基金會今聯合專家及病友團體舉行「邁向消除『洗腎王國』惡名－我們可以做得更好！」記者會。

政府2017年提出C肝防治計畫，經8年後完成杜絕C肝的目標，證明國家級政策可翻轉疾病負擔，下一步慢性腎臟病應比照C肝經驗推動國家級慢腎防治政策。劉建國說，應統籌各部會資源制定政策目標KPI，落實賴清德總統「健康台灣」目標，從源頭延緩病程，於2030年也完成杜絕C肝的目標。

醫師公會全國聯合會理事長陳相國說，其實，台灣洗腎人口及發生率已出現反轉，2023年洗腎人口已下降至9萬多人，因此，台灣現已非洗腎王國，而其所在的台南市也非洗腎城市，此有賴於目前1700家診所加入健保署慢性腎臟病防治計畫，讓患者獲得良好的治療。

陳相國指出，健康台灣888大家醫計畫，基層診所和社區醫療網絡成為長期慢性病管理的第一道防線，健保署多年推動Early CKD P4P計畫設計與資源配置仍有進步空間，建議應強化誘因、增加獎勵點數、減少計畫間排擠，鼓勵更多基層診所投入患者長期追蹤及衛教，提升整體照護覆蓋率。

「許多人說，腎臟病無藥可治，這是錯誤觀念。」台灣腎臟醫學會前理事長黃尚志說，防治慢性腎臟病核心指標須鎖定「降低新發透析人數」，政策重點由末端照護轉向前端管理，透過早期篩檢、風險分級、接軌國際治療與照護計畫，從源頭降低後端醫療量能與健保負擔。目前慢性腎臟病已有藥物可以治療，呼籲民眾應及早接受檢查，避免延誤治療時間。

成大醫院內科部副部主任宋俊明認為，目前非糖尿病慢性腎臟病的健保給付條件與國際指引存在落差，範圍偏向晚期，建議在實證基礎下，應讓符合條件的早期患者及早用藥，將防治視為「前端投資」而非「末端成本」。此外，去年3月已將新藥納入給付，但因規定需加入照護計畫才能領藥，而目前全國Early CKD P4P照護率僅40.8%，意味著患者恐因未被納入計畫而無法取得新藥。

立委陳菁徽說，慢性腎臟病初期沒有症狀 恐錯過黃金治療時間，呼籲民眾應定期進行尿液及血液檢查，並注意檢查結果，如尿液檢查發現潛血、糖尿、尿蛋白，及血液檢查中的腎絲球過濾率，一旦出現異常時應盡速就醫檢查。立委王正旭表示，目前全國所有診所中，尚有一半沒有加入慢性腎臟病防治計畫，仍須積極鼓勵基層診所加入。

年輕病友協會秘書長劉桓睿說，洗腎患者已有年輕化趨勢，包括糖尿病引起的腎病變而必須洗腎等，呼籲政府應重視，並建議年輕族群應少喝

高糖手搖飲，減少攝取高油、高鹽等加工食品，若已有腎臟相關疾病者於健身攝取乳清蛋白時，應多提高警覺。

對此，衛福部國健署長沈靜芬，面對慢性腎臟病須早期發現及預防，國健署去年開始擴大免費成人健檢服務族群，提供30至39歲民眾每5年一次、40至64歲民眾每3年一次、65歲以上民眾每年一次的成人健檢，同時透過「腎病識能衛教指導」，由醫師說明及提醒，使民眾了解自身腎功能狀況，並強化自我健康管理。

健保署副署長張禹斌說，針對腎臟病擬訂糖尿病防治計劃、及慢性腎病、末期腎病等防治計畫，將會針對與會專家意見等進行精進。

今天與會代表共同指出，賴清德總統具腎臟專科背景，當前腎病防治正由預防、整合照護到藥物政策推進。各界齊聲呼籲，政府應比照C肝防治成功模式，將慢性腎臟病防治提升至「國家級策略」層級，明定政策KPI與跨部位資源整合，從源頭阻斷病程演進，真正翻轉台灣「洗腎王國」的標籤。