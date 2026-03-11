彷彿幫腫瘤裝GPS！ 奇美醫智能螺旋刀結合金針定位 精準放療

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
奇美醫院導入新一代放射治療系統「智能螺旋刀」，結合即時影像追蹤與金針定位技術，並率先應用在攝護腺癌等多種腫瘤治療，讓病人在縮短療程時間的同時，降低正常組織受輻射影響的風險。記者萬于甄／攝影
奇美醫院導入新一代放射治療系統「智能螺旋刀」，結合即時影像追蹤與金針定位技術，提升癌症放射治療精準度與效率，奇美醫院放射腫瘤部部長何聖佑表示，智能螺旋刀搭配金針定位技術率先應用在攝護腺癌等多種腫瘤治療，讓患者在縮短療程時間的同時，也能降低正常組織受輻射影響的風險。

台南一名70歲林姓男子在外院確診攝護腺癌後，在朋友建議下轉診至奇美醫院，經泌尿腫瘤科及放射腫瘤部跨科部評估後，決定採用智能螺旋刀搭配金針定位技術治療，治療前先在攝護腺內植入4根微小金針作為定位基準，待位置穩定後，再透過智能螺旋刀搭配即時追蹤技術進行放射治療。

何聖佑說明，人體器官會因呼吸、腸胃蠕動或膀胱充盈而產生位移，該系統能持續鎖定金針標記，即時修正放射線方向，克服傳統放療因器官位移造成的偏差，確保腫瘤精準接受高劑量照射，同時將單次療程時間由約1小時縮短至20至30分鐘。

放射腫瘤部主治醫師林奎利指出，以攝護腺癌為例，放射治療療程通常長達7至8周，期間攝護腺位置易因膀胱尿量或腸道氣體影響而產生位移，即使僅數毫米誤差，長期累積仍可能影響照射準確度，金針定位技術可每隔數秒自動拍攝影像，一旦偵測腫瘤位置偏移便即時調整射束方向，有助提升腫瘤控制率，同時降低膀胱與直腸等鄰近組織受到不必要輻射。

林男今出席衛教記者會，他提到，醫院為自己規畫個人化的放射治療計畫，感到相當貼心，醫療團隊也都很細心，已做完20次療程，目前都沒有任何不舒服的感覺。林奎利說明，林男後續仍持續在門診追蹤，也呼籲民眾應定期檢查、早期發現，把握最佳治療時機。

攝護腺癌 腫瘤 即時影像 手術

