天天喝綠拿鐵養生！退休主管2個月後暈倒洗腎 醫：根本催命符

聯合新聞網／ 綜合報導
綠拿鐵示意圖。圖／Ingimage
不少人為了養生，習慣以蔬果汁或綠拿鐵作為早餐，認為這樣既排毒又健康。然而醫師提醒，對腎功能受損的人而言，這類飲品反而可能成為致命陷阱。腎臟科醫師洪永祥分享，一名確診慢性腎臟病第三期的退休高階主管，因每天喝綠拿鐵養生，兩個月後竟出現嚴重心律不整，緊急洗腎才撿回一命，腎功能更惡化到第四期，距離終身洗腎僅剩一步之遙。

洪永祥在臉書粉專指出，這名男子半年前健檢發現腎臟病第三期後，生活習慣大幅調整，不僅戒掉最愛的牛肉麵，還每天早上自製一杯排毒綠拿鐵。飲品內容包括菠菜、香蕉、奇異果，再加上一大勺堅果粉，他深信這樣能排除體內毒素、軟化血管，是健康的養生方式。

沒想到兩個月後，男子開始出現胸悶、心悸等症狀，心跳忽快忽慢。某天早晨喝完綠拿鐵後突然眼前一黑，暈倒在客廳被緊急送醫。檢查結果顯示，他出現嚴重心律不整，心跳高達每分鐘140下，抽血報告更發現腎功能急性惡化，血鉀濃度飆到6.8 mmol/L。醫師當場下達病危通知，並緊急安排洗腎搶救。

男子醒來後滿臉驚恐，不曉得為什麼自己只是喝養生果汁，卻可以搞到差點喪命。經過一周住院洗腎治療後，雖然保住性命，但腎臟因急性傷害而從第三期惡化到第四期，距離終身洗腎僅一步之遙。

洪永祥指出，不少患者會納悶為何已經戒了菸酒，每天早上也喝綠拿鐵、吃燕麥片，結果抽血後發現鉀離子飆高到危險邊緣、磷酸鹽數值完全失控，腎功依舊掉到要洗腎。洪永祥解釋，綠拿鐵常見的食材如菠菜、香蕉、奇異果、酪梨等，都是鉀離子含量很高的食物。當一個人腎功能受損卻大量攝取，鉀離子無法排出體外，就可能導致高血鉀症，嚴重時甚至危及生命。因此，對腎臟病患者來說，喝綠拿鐵不是排毒，反而可能變成「下毒」，讓養生變成腎臟的「催命符」。

洪永祥也整理出腎友常見的7大早餐地雷排行榜：

第一名

漢堡、熱狗配奶茶：加工肉品與磷酸鹽含量高。

第二名

綠拿鐵或精力湯：高鉀水果與蔬菜容易造成高血鉀。

第三名

清粥小菜配醬瓜：鹽分與鈉含量過高。

第四名

燒餅油條：高油、高熱量，且可能含鋁或磷的膨鬆劑。

第五名

燕麥與早餐麥片：天然磷含量高，部分市售產品更添加磷酸鹽。

第六名

鐵板麵：鈉含量極高，一份可能超過1200毫克。

第七名

水餃、煎餃等包餡食物：常使用高脂五花絞肉，含大量飽和脂肪。

本站曾報導，2020年全台約有250萬慢性腎臟病患者，已占總人口的1成，推估2027年腎臟疾病患者恐增至300萬人。有專家指出，鉀離子的濃度正常範圍為3.5-5.5mmol/L，當濃度超過5.5mmol/L，就會影響到神經或造成心律不整等症狀。

