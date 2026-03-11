農試所出版金門昆蟲圖鑑 揭示前線島嶼生物多樣性與防疫關鍵角色

農業試驗所今年出版「金門昆蟲圖鑑」，系統性整合多年田野調查與最新監測成果，完整呈現金門農業相關昆蟲分類、生態與害蟲風險資訊，並收錄多項新紀錄物種。本書為離島地區建立可持續更新的昆蟲基礎資料庫，強化外來有害生物監測與農業防疫量能，為兼顧生態保育與農業安全奠定關鍵基石。

農試所應用動物組聘用研究員李奇峯說，金門位處台灣與中國大陸之間，因特殊地理位置與歷史背景，兼具豐富自然生態與高度生物入侵風險。作為前線島嶼，金門不僅是東亞候鳥遷徙的重要停歇據點，也長期面臨外來有害生物隨人流與物流入侵的挑戰。因此，在氣候變遷與兩岸交流頻繁的情勢下，建立完整且可持續更新的農業昆蟲基礎資料，已成為維護農業安全與生態永續的重要任務。

此外，農試所於2022年起承接動植物防疫檢疫署主辦的「因應氣候變遷之作物重點有害生物偵蒐」計畫，多次赴金門與馬祖進行高風險昆蟲與農業害蟲監測，系統性彙整分類與生態資料，深化離島地區農業防疫與風險管理基礎。

李奇峯進一步表示，農試所統籌規畫的「金門昆蟲圖鑑」，並邀集國立台灣師範大學生命科學系、國立彰化師範大學生物學系、國立台灣大學昆蟲學系、國立自然科學博物館生物學組及國立台灣博物館等學研單位共同參與，加上防檢署相關單位提供專業建議，整合該所多年田野調查成果與最新監測資訊，系統性呈現金門農業相關昆蟲的分類地位、形態特徵、生態習性及其與作物的關聯性。

李奇峯表示，該圖鑑並收錄多項新紀錄物種與重要害蟲資料，兼具昆蟲分類學、保育生物學與植物保護等專業觀點。