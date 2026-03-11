快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
受美伊戰爭影響，中華郵政二度公告暫停收寄發往15國的各類國際航空郵件，近期已寄往該國家的郵件尚未出口，將盡速退回並退還郵資。記者胡瑞玲／攝影
受美伊戰爭影響，中華郵政二度公告暫停收寄發往15國的各類國際航空郵件，近期已寄往該國家的郵件尚未出口，將盡速退回並退還郵資，根據統計，目前約有110件卡關受影響。

中華郵政公司10日公告，受美伊戰爭影響，部分中東國家已陸續宣布關閉領空或限制航班起降，因戰爭持續升溫，相關航空公司表示航班恢復日期尚無法確認，為避免郵件交寄後因長時間無法運抵寄達國而造成重大延誤，影響顧客權益，因此自今年3月10日起暫停收寄發15個國家的國際郵件。

暫停收寄送的15國包含阿拉伯聯合大公國、巴林、以色列、巴基斯坦、馬爾地夫、卡達、沙烏地阿拉伯、亞塞拜然、阿曼、科威特、約旦、黎巴嫩、希臘、埃及、摩洛哥等，上述15國的國際郵件暫停收寄發。

中華郵政表示，民眾如有寄往上述國家郵件的需求，請洽各地郵局「代收FedEx、DHL」服務辦理交寄，部分國家仍可透過該項服務寄件。

另外，中華郵政也表示，倘近期寄往上述國家的郵件尚未出口，本公司將盡速退回郵件予寄件人，並請寄件人攜帶郵件發遞單至原寄局辦理郵資退回相關事宜。

根據統計，上述15國已受影響郵件約有110件，包含阿拉伯聯合大公國20件、巴林3件、以色列25件、巴基斯坦4件、馬爾地夫0件、卡達3件、沙烏地阿拉伯31件、亞塞拜然2件、阿曼2件、科威特2件、約旦1件、黎巴嫩0件、希臘14件、埃及0件、摩洛哥3件。其中沙烏地阿拉伯31件最多。

黎巴嫩 航空公司 科威特 美伊開戰

美伊戰影響 中華郵政再公告15國郵件停寄 已110件卡關

