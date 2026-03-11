內湖三總醫院首都客運撞路樹 12人受傷救治意識清醒

今天上午台北市內湖區三軍總醫院院區內，一輛首都客運公車轉彎進入站牌時，不慎撞及路樹導致乘客受傷，三總醫院表示，首都客運284公車今天上午8時50分在院區內發生交通事故，包含駕駛共12位民眾受傷，均送該院急診室救治，治療後意識均清醒詳細事故原因須由警方及相關單位釐清。

三總醫院指出，台北市首都客運284公車（EAL-1637）於今早約8點05分左右進入本院院區不慎發生交通事故，目前計有12位民眾（含1位駕駛）受傷，已送本院急診室救治，經初步診療後均意識清醒，詳細事故原因交由警方及相關單位釐清。

司機沒有特殊精神異常狀況及酒駕，警方將等傷情穩定，開立非道路範圍事故證明文件，現場首都客運站長已到場處理，案件發生原因疑似為機械故障。

今天早上一輛首都客運公車，在內湖三總醫院自撞路樹。記者廖炳棋／翻攝