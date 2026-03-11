快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

內湖三總醫院首都客運撞路樹 12人受傷救治意識清醒

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
今天早上一輛首都客運公車，在內湖三總醫院自撞路樹。記者廖炳棋／翻攝
今天早上一輛首都客運公車，在內湖三總醫院自撞路樹。記者廖炳棋／翻攝

今天上午台北市內湖區三軍總醫院院區內，一輛首都客運公車轉彎進入站牌時，不慎撞及路樹導致乘客受傷，三總醫院表示，首都客運284公車今天上午8時50分在院區內發生交通事故，包含駕駛共12位民眾受傷，均送該院急診室救治，治療後意識均清醒詳細事故原因須由警方及相關單位釐清。

三總醫院指出，台北市首都客運284公車（EAL-1637）於今早約8點05分左右進入本院院區不慎發生交通事故，目前計有12位民眾（含1位駕駛）受傷，已送本院急診室救治，經初步診療後均意識清醒，詳細事故原因交由警方及相關單位釐清。

司機沒有特殊精神異常狀況及酒駕，警方將等傷情穩定，開立非道路範圍事故證明文件，現場首都客運站長已到場處理，案件發生原因疑似為機械故障。

今天早上一輛首都客運公車，在內湖三總醫院自撞路樹。記者廖炳棋／翻攝
今天早上一輛首都客運公車，在內湖三總醫院自撞路樹。記者廖炳棋／翻攝

今天早上一輛首都客運公車，在內湖三總醫院自撞路樹。記者廖炳棋／翻攝
今天早上一輛首都客運公車，在內湖三總醫院自撞路樹。記者廖炳棋／翻攝

交通事故 公車

延伸閱讀

北市內湖三總院區內公車自撞路樹 10人受傷就近送急診

警偕運安會勘驗杉林溪墜谷車 7傷者5人仍住院 1人搶救中

影／杉林溪墜谷車輛成「扭曲廢鐵」 警方會同運安會勘驗

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

相關新聞

敬老卡享免票日、誤點賠償自動入帳？ 台鐵澄清：AI假影片別轉傳

隨著AI科技進步，網路上不少類似官方網站發布的假資訊，近期社群平台流傳一部「樂齡指南」的影片，宣稱出示敬老卡就能有「專屬綠色通道」、「樂齡免票日」、「樂齡車廂」、「三代同行折抵」等多項樂齡福利，台鐵公司嚴正澄清，上述內容皆非事實，旅客勿輕信或轉傳不實訊息。

喊「我是樂齡旅客」享隱藏福利？ 高鐵怒：AI假影片試圖製造混亂

隨著AI科技進步，網路上不少類似官方網站發布的假資訊，近期社群平台流傳一部「樂齡指南」的影片，宣稱台灣高鐵推出多項持敬老卡長者的「隱藏福利」，包含月台電動車接送、保留座位甚至低價升等商務艙等，引發民眾關注。台灣高鐵公司強調，上述全屬虛假不實、試圖製造公共運輸秩序混亂內容。

許維恩乳癌術後首露面！長庚醫新術式助重建「感覺」

知名藝人許維恩近期因健檢發現乳癌，決定切除並重建左乳，並在林口長庚醫院重建感覺神經。她今天術後首度露面，鼓勵女性積極就醫。醫師指出，乳癌病人重建乳房雖外觀恢復，但「感覺喪失」為術後主要後遺症，林口長庚團隊使用病人胸腔內肋間神經加以延伸，不必挪用病人身體其他部位神經，也不必花數十萬元使用人工神經，病人就能在術後6個月內開始恢復感覺。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

濕冷又有颱風？專家：第三號颱風鸚鵡最快今晚生成

天氣很濕冷，但又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」指出，預估今晚至明晚，位於菲律賓東方的95W可能生成今年第三號颱風鸚鵡，但不影響台灣。

農試所出版金門昆蟲圖鑑 揭示前線島嶼生物多樣性與防疫關鍵角色

農業試驗所今年出版「金門昆蟲圖鑑」，系統性整合多年田野調查與最新監測成果，完整呈現金門農業相關昆蟲分類、生態與害蟲風險資訊，並收錄多項新紀錄物種。本書為離島地區建立可持續更新的昆蟲基礎資料庫，強化外來有害生物監測與農業防疫量能，為兼顧生態保育與農業安全奠定關鍵基石。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。