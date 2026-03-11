快訊

沒有指揮的音樂會 創團9年灣聲樂團首度挑戰「無指境」高默契

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
灣聲樂團4月將在誠品表演廳演出《灣聲無指境》音樂會，創團九年來首度挑戰「無指揮」的演出形式—撤除指揮台，讓全團音樂家在沒有指揮的指引下，憑藉相互高度專注的默契完成合奏。圖／灣聲樂團提供
灣聲樂團4月將在誠品表演廳演出《灣聲無指境》音樂會，創團九年來首度挑戰「無指揮」的演出形式—撤除指揮台，讓全團音樂家在沒有指揮的指引下，憑藉相互高度專注的默契完成合奏。圖／灣聲樂團提供

指揮是交響樂團的靈魂，沒了指揮，音樂會不會變得荒腔走板？灣聲樂團4月將在誠品表演廳演出《灣聲無指境》音樂會，創團9年來首度挑戰「無指揮」的演出形式—撤除指揮台，讓全團音樂家在沒有指揮的指引下，憑藉相互高度專注的默契完成合奏。曲目也由音樂家們自行選出《思想起》、《綠島小夜曲》等經典曲目，展現樂團如有機體般的極致共感。

音樂會將由音樂總監李哲藝與助理音樂總監曾維庸擔任導聆，帶領聽眾解密無指揮演出的奧秘。

灣聲樂團表示，在《灣聲無指境》的舞台上，觀眾將親眼見證音樂家之間細微而緊密的連結。首席一個細微的點頭，即是整段旋律的啟動信號；全團音樂家在同一瞬間吸氣，精準同步演奏速率。少了指揮的背影，觀眾將直接看見音樂家眼神的飛快交流，以及聲部之間如何運用身體語言進行協調。這種以「信任」取代「指令」的演奏情境，往往容易激發出更具爆發力的演奏張力。

音樂總監李哲藝表示，這是一場全靠音樂家之間長期累積的默契與直覺反應的演出，不僅是演奏技巧的嚴酷試煉，更是對樂團「傾聽」與「連結」能力的正面對決。透過這種赤裸的溝通形式，希望將音樂昇華至另一個層面—人與人之間的共鳴。

為了這場無指揮情境的「無指境」挑戰，音樂家們特別從過去數百場演出、近 2000 首作品庫中，精選出樂迷回饋最熱烈的經典之作，包括《邵族幻想曲》、《茉莉花之探戈情迷》、《霧散不開 依然有光》、《絃舞Ι》及《墓仔埔也敢去》等，呈現灣聲發展歷史的縮影。詳細資訊： https://tixfun.com/UTK0201_?PRODUCT_ID=Q01ZRMKU

