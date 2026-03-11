撕行人地獄標籤 公路新規預告：共線路段須設行穿線並退縮3至5公尺

台灣行人交通問題被外媒形容是「行人地獄」，為撕掉這個標籤並提升用路人安全，交通部預告訂定「公路路線設計規範」草案，強化公路與市區道路銜接處融入「人本交通」設計，要求共線路段須評估設置行人穿越道，並導入「行穿線退縮」設計。目前全台省道已完成308處路口退縮改善。

「公路路線設計規範」自民國1986年頒訂以來，已歷經6次滾動檢討。過去多採審竣後函頒方式辦理。為撕掉「行人地獄」標籤，交通部預告訂定公路路線設計規範」草案，本次修訂採「法規命令」的公告方式辦理。

交通部表示，「公路路線設計規範」修正草案主要配合行政院國家道路交通安全綱要計畫，針對行車安全與人本交通理念進行滾動式調整，修正的實質核心在於強化公路與市區道路的銜接，將原本可能過寬的車道調整為準用市區道路標準。

該規範強制要求共線路口應評估設置行人穿越道，同時導入行穿線退縮3至5公尺的設計示意圖，以提升視線安全，並更嚴格把關路口車道的偏移與漸變配置，保障行人與行車的雙重安全。

交通部表示，目前尚處於草案預告階段，預計預告60日，後續將依據法制程序蒐集各界意見並完成行政作業後，正式公告實施。

公路局說，為提升行人穿越市區平面交叉路口的安全性，法規增訂「公路與市區道路共線之路段，平面交叉路口應評估設置行人穿越道」；另為使車輛轉彎時，駕駛較能清楚辨識行人，也增訂枕木紋行人穿越道線與橫交路口路面邊緣，間距以3至5公尺為原則，並得依實際情形酌予調整。

公路局表示，為改善所轄省道路口安全，於2024年至2025年辦理「省道路口安全改善計畫」，針對路口行人有關設施，像是路口行人穿越道線退縮等進行全面檢視與評估改善。經統計，共辦理308處路口行人穿越道線退縮，其設計概念也已納入未來工程設計的重點。