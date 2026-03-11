撕行人地獄標籤 公路新規預告：共線路段須設行穿線並退縮3至5公尺

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
為撕掉「行人地獄」標籤，交通部預告訂定「公路路線設計規範」草案，共線路段須評估設置行人穿越道，並導入「行穿線退縮」設計。聯合報系資料照
台灣行人交通問題被外媒形容是「行人地獄」，為撕掉這個標籤並提升用路人安全，交通部預告訂定「公路路線設計規範」草案，強化公路與市區道路銜接處融入「人本交通」設計，要求共線路段須評估設置行人穿越道，並導入「行穿線退縮」設計。目前全台省道已完成308處路口退縮改善。

「公路路線設計規範」自民國1986年頒訂以來，已歷經6次滾動檢討。過去多採審竣後函頒方式辦理。為撕掉「行人地獄」標籤，交通部預告訂定公路路線設計規範」草案，本次修訂採「法規命令」的公告方式辦理。

交通部表示，「公路路線設計規範」修正草案主要配合行政院國家道路交通安全綱要計畫，針對行車安全與人本交通理念進行滾動式調整，修正的實質核心在於強化公路與市區道路的銜接，將原本可能過寬的車道調整為準用市區道路標準。

該規範強制要求共線路口應評估設置行人穿越道，同時導入行穿線退縮3至5公尺的設計示意圖，以提升視線安全，並更嚴格把關路口車道的偏移與漸變配置，保障行人與行車的雙重安全。

交通部表示，目前尚處於草案預告階段，預計預告60日，後續將依據法制程序蒐集各界意見並完成行政作業後，正式公告實施。

公路局說，為提升行人穿越市區平面交叉路口的安全性，法規增訂「公路與市區道路共線之路段，平面交叉路口應評估設置行人穿越道」；另為使車輛轉彎時，駕駛較能清楚辨識行人，也增訂枕木紋行人穿越道線與橫交路口路面邊緣，間距以3至5公尺為原則，並得依實際情形酌予調整。

公路局表示，為改善所轄省道路口安全，於2024年至2025年辦理「省道路口安全改善計畫」，針對路口行人有關設施，像是路口行人穿越道線退縮等進行全面檢視與評估改善。經統計，共辦理308處路口行人穿越道線退縮，其設計概念也已納入未來工程設計的重點。

交通部 行人 行人地獄

相關新聞

敬老卡享免票日、誤點賠償自動入帳？ 台鐵澄清：AI假影片別轉傳

隨著AI科技進步，網路上不少類似官方網站發布的假資訊，近期社群平台流傳一部「樂齡指南」的影片，宣稱出示敬老卡就能有「專屬綠色通道」、「樂齡免票日」、「樂齡車廂」、「三代同行折抵」等多項樂齡福利，台鐵公司嚴正澄清，上述內容皆非事實，旅客勿輕信或轉傳不實訊息。

喊「我是樂齡旅客」享隱藏福利？ 高鐵怒：AI假影片試圖製造混亂

隨著AI科技進步，網路上不少類似官方網站發布的假資訊，近期社群平台流傳一部「樂齡指南」的影片，宣稱台灣高鐵推出多項持敬老卡長者的「隱藏福利」，包含月台電動車接送、保留座位甚至低價升等商務艙等，引發民眾關注。台灣高鐵公司強調，上述全屬虛假不實、試圖製造公共運輸秩序混亂內容。

美伊戰影響 中華郵政再公告15國郵件停寄 已110件卡關

受美伊戰爭影響，中華郵政二度公告暫停收寄發往15國的各類國際航空郵件，近期已寄往該國家的郵件尚未出口，將盡速退回並退還郵資，根據統計，目前約有110件卡關受影響。

許維恩乳癌術後首露面！長庚醫新術式助重建「感覺」

知名藝人許維恩近期因健檢發現乳癌，決定切除並重建左乳，並在林口長庚醫院重建感覺神經。她今天術後首度露面，鼓勵女性積極就醫。醫師指出，乳癌病人重建乳房雖外觀恢復，但「感覺喪失」為術後主要後遺症，林口長庚團隊使用病人胸腔內肋間神經加以延伸，不必挪用病人身體其他部位神經，也不必花數十萬元使用人工神經，病人就能在術後6個月內開始恢復感覺。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

農試所出版金門昆蟲圖鑑 揭示前線島嶼生物多樣性與防疫關鍵角色

農業試驗所今年出版「金門昆蟲圖鑑」，系統性整合多年田野調查與最新監測成果，完整呈現金門農業相關昆蟲分類、生態與害蟲風險資訊，並收錄多項新紀錄物種。本書為離島地區建立可持續更新的昆蟲基礎資料庫，強化外來有害生物監測與農業防疫量能，為兼顧生態保育與農業安全奠定關鍵基石。

