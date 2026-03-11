影／翻轉「洗腎王國」 醫界、立院厚生會籲推國家級防治
立法院厚生會、厚生基金會與醫界及病友團體上午在立法院舉行「邁向消除『洗腎王國』惡名－我們可以做得更好！」記者會，立委劉建國、陳菁徽、王正旭出席呼籲政府推動國家級慢性腎臟病防治政策，比照C肝防治成功經驗，透過跨部會整合與明確KPI，從預防、篩檢到早期治療全面強化，翻轉台灣「洗腎王國」的現況。
根據統計，台灣末期腎病發生率與盛行率均居全球之首，全台約有200萬名慢性腎臟病患者。與會專家指出，防治策略應從末端透析轉向前端管理，包括擴大早期用藥健保給付、提高基層診所參與Early CKD照護計畫誘因，以及強化民眾對腎功能指標的認識。
醫界也提醒，慢性腎病早期多無症狀，應透過健檢及早發現、及早介入，減少進入洗腎階段，降低醫療負擔並守護國人健康。
