影／翻轉「洗腎王國」 醫界、立院厚生會籲推國家級防治

知名藝人許維恩近期因健檢發現乳癌，決定切除並重建左乳，並在林口長庚醫院重建感覺神經。她今天術後首度露面，鼓勵女性積極就醫。醫師指出，乳癌病人重建乳房雖外觀恢復，但「感覺喪失」為術後主要後遺症，林口長庚團隊使用病人胸腔內肋間神經加以延伸，不必挪用病人身體其他部位神經，也不必花數十萬元使用人工神經，病人就能在術後6個月內開始恢復感覺。

2026-03-11 10:58