喊「我是樂齡旅客」享隱藏福利？ 高鐵怒：AI假影片試圖製造混亂

隨著AI科技進步，網路上不少類似官方網站發布的假資訊，近期社群平台流傳一部「樂齡指南」的影片，宣稱台灣高鐵推出多項持敬老卡長者的「隱藏福利」，包含月台電動車接送、保留座位甚至低價升等商務艙等，引發民眾關注。台灣高鐵公司強調，上述全屬虛假不實、試圖製造公共運輸秩序混亂內容。

社群上近期流傳一部標題為「2026台鐵高鐵新規：12項樂齡隱藏福利」的影片，內容聲稱，年長旅客只要在高鐵大廳服務台說出通關暗號「我是樂齡旅客」，就會有高鐵員工駕駛類似高爾夫球車的接駁車，直接將旅客送到閘門或車廂門口。

該影片還說，高鐵系統會透過APP會員資料辨識敬老身分，並在訂票系統中提供「優先搶票路徑」，即使列車座位售罄，仍會保留約5%的「樂齡保障席」，甚至宣稱，若商務艙仍有空位，敬老旅客只需補上極小差價即可升等，讓不少民眾信以為真。

對此，高鐵公司澄清，近期發現網路流傳「樂齡指南」AI影片，不僅內容全屬虛假不實，更惡意煽動敬老旅客對立情緒，試圖製造公共運輸秩序混亂，高鐵公司強烈譴責。

高鐵說明，該影片捏造台灣高鐵自2026年起提供「電動車月台接送服務」、「敬老保留座位、免費升等」、「高鐵假期1500元補貼旅遊金」等服務優惠，純屬惡意造謠，為不實訊息，提醒民眾切勿上當。

高鐵指出，該影片用語不斷煽動敬老旅客「勇敢爭取」，謊稱「不開口服務人員絕對不會告訴你」，更誤導「不要讓福利白白沒有了」，試圖造成營運服務混亂的惡意明顯，敬請民眾切勿繼續散播，避免成為有心人士利用之工具。

高鐵公司表示，台灣高鐵提供的各項最新服務及優惠措施，均同步公布於企業網站，方便旅客隨時查閱，若有疑問亦可洽詢高鐵服務人員，取得正確資訊。

