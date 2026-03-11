敬老卡享免票日、誤點賠償自動入帳？ 台鐵澄清：AI假影片別轉傳

隨著AI科技進步，網路上不少類似官方網站發布的假資訊，近期社群平台流傳一部「樂齡指南」的影片，宣稱出示敬老卡就能有「專屬綠色通道」、「樂齡免票日」、「樂齡車廂」、「三代同行折抵」等多項樂齡福利，台鐵公司嚴正澄清，上述內容皆非事實，旅客勿輕信或轉傳不實訊息。

近期社群平台流傳一部標題為「2026台鐵高鐵新規：12項樂齡隱藏福利」的影片，內容聲稱，年長者只要持敬老卡走「專屬綠色樂齡感應閘門」，系統為自動優先扣除每月政府補助點數，持卡還能在櫃檯領取特定樂齡同行者折扣代碼，這筆金額可直接抵銷長者半價票成本，實現長輩票價政府買單。

另外，該影片還宣稱台鐵有「樂齡免票日」、「樂齡車廂」、「三代同行折抵」、「樂齡專線」、「誤點賠償自動入帳？」、「實名制樂齡票」、「樂齡月台輔助崗」、「特定節日折扣點數」、「行李直送飯店」等多項所謂樂齡措施。

對此，台鐵嚴正澄清，「上述內容皆非事實」，請旅客勿輕信或轉傳不實訊息。依照「老人福利法」辦理敬老票，年滿65歲國民，或持永久居留證且註記，可搭乘國內大眾交通工具享優待人士，均可購買敬老票，其費用為全票的5折優待。

台鐵表示，目前並未與觀光署合作推出特定日期的免票及折扣點數優惠，也無所謂「三代同堂折抵代碼」可抵消票價的機制。

台鐵指出，年長者旅客購票，可至台鐵公司車站無障礙窗口辦理；輪椅或行動不便旅客乘車時，台鐵公司將啟動「愛心通報」，由車站人員協助上下車。此為台鐵公司現行標準服務流程，強調並無設置任何實體的「綠色通道」、「樂齡專線」、「樂齡月台輔助崗」及「樂齡車廂」。

針對托運行李部分，台鐵目前僅提供「行包託運」服務，持乘車票享有2件行李半價優惠，旅客需自行至行李房辦理。並無提供將行李直接送達飯店服務，也無專屬年長旅客的免費額度。

另外，現行如發生列車誤點情形，符合賠償標準者，旅客須於乘車日起1年內，持原票證至台鐵車站窗口臨櫃辦理退費或兌換車票，系統不會自動將賠償金匯入卡片或指定帳號。

台鐵呼籲，網路流傳影片多採AI生成配音，內容混雜大量錯誤資訊，極易誤導長輩，有關台鐵公司所有優待政策，務必以台鐵官方網站公告或車站服務台資訊為準。請民眾收到此類訊息時秉持「不轉傳、不輕信」原則，避免受騙或被誤導。