敬老卡享免票日、誤點賠償自動入帳？ 台鐵澄清：AI假影片別轉傳

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
近期社群平台上有一部AI影片宣稱，年長者只要持敬老卡走台鐵「專屬綠色樂齡感應閘門」，系統自動優先扣除每月政府補助點數。台鐵表示影片內容混雜大量錯誤資訊，極易誤導長輩。圖／取自「2026台鐵高鐵新規：12項樂齡隱藏福利」影片
隨著AI科技進步，網路上不少類似官方網站發布的假資訊，近期社群平台流傳一部「樂齡指南」的影片，宣稱出示敬老卡就能有「專屬綠色通道」、「樂齡免票日」、「樂齡車廂」、「三代同行折抵」等多項樂齡福利，台鐵公司嚴正澄清，上述內容皆非事實，旅客勿輕信或轉傳不實訊息。

近期社群平台流傳一部標題為「2026台鐵高鐵新規：12項樂齡隱藏福利」的影片，內容聲稱，年長者只要持敬老卡走「專屬綠色樂齡感應閘門」，系統為自動優先扣除每月政府補助點數，持卡還能在櫃檯領取特定樂齡同行者折扣代碼，這筆金額可直接抵銷長者半價票成本，實現長輩票價政府買單。

另外，該影片還宣稱台鐵有「樂齡免票日」、「樂齡車廂」、「三代同行折抵」、「樂齡專線」、「誤點賠償自動入帳？」、「實名制樂齡票」、「樂齡月台輔助崗」、「特定節日折扣點數」、「行李直送飯店」等多項所謂樂齡措施。

對此，台鐵嚴正澄清，「上述內容皆非事實」，請旅客勿輕信或轉傳不實訊息。依照「老人福利法」辦理敬老票，年滿65歲國民，或持永久居留證且註記，可搭乘國內大眾交通工具享優待人士，均可購買敬老票，其費用為全票的5折優待。

台鐵表示，目前並未與觀光署合作推出特定日期的免票及折扣點數優惠，也無所謂「三代同堂折抵代碼」可抵消票價的機制。

台鐵指出，年長者旅客購票，可至台鐵公司車站無障礙窗口辦理；輪椅或行動不便旅客乘車時，台鐵公司將啟動「愛心通報」，由車站人員協助上下車。此為台鐵公司現行標準服務流程，強調並無設置任何實體的「綠色通道」、「樂齡專線」、「樂齡月台輔助崗」及「樂齡車廂」。

針對托運行李部分，台鐵目前僅提供「行包託運」服務，持乘車票享有2件行李半價優惠，旅客需自行至行李房辦理。並無提供將行李直接送達飯店服務，也無專屬年長旅客的免費額度。

另外，現行如發生列車誤點情形，符合賠償標準者，旅客須於乘車日起1年內，持原票證至台鐵車站窗口臨櫃辦理退費或兌換車票，系統不會自動將賠償金匯入卡片或指定帳號。

台鐵呼籲，網路流傳影片多採AI生成配音，內容混雜大量錯誤資訊，極易誤導長輩，有關台鐵公司所有優待政策，務必以台鐵官方網站公告或車站服務台資訊為準。請民眾收到此類訊息時秉持「不轉傳、不輕信」原則，避免受騙或被誤導。

喊「我是樂齡旅客」享隱藏福利？ 高鐵怒：AI假影片試圖製造混亂

AI 影片謊稱「樂齡優惠」 台鐵、高鐵澄清：不實資訊別受騙

保留座位、月台接送？高鐵：網傳敬老免費升等等服務 為惡意不實訊息

高捷黃線23站 市民盼打造特色車站

喊「我是樂齡旅客」享隱藏福利？ 高鐵怒：AI假影片試圖製造混亂

隨著AI科技進步，網路上不少類似官方網站發布的假資訊，近期社群平台流傳一部「樂齡指南」的影片，宣稱台灣高鐵推出多項持敬老卡長者的「隱藏福利」，包含月台電動車接送、保留座位甚至低價升等商務艙等，引發民眾關注。台灣高鐵公司強調，上述全屬虛假不實、試圖製造公共運輸秩序混亂內容。

美伊戰影響 中華郵政再公告15國郵件停寄 已110件卡關

受美伊戰爭影響，中華郵政二度公告暫停收寄發往15國的各類國際航空郵件，近期已寄往該國家的郵件尚未出口，將盡速退回並退還郵資，根據統計，目前約有110件卡關受影響。

許維恩乳癌術後首露面！長庚醫新術式助重建「感覺」

知名藝人許維恩近期因健檢發現乳癌，決定切除並重建左乳，並在林口長庚醫院重建感覺神經。她今天術後首度露面，鼓勵女性積極就醫。醫師指出，乳癌病人重建乳房雖外觀恢復，但「感覺喪失」為術後主要後遺症，林口長庚團隊使用病人胸腔內肋間神經加以延伸，不必挪用病人身體其他部位神經，也不必花數十萬元使用人工神經，病人就能在術後6個月內開始恢復感覺。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

農試所出版金門昆蟲圖鑑 揭示前線島嶼生物多樣性與防疫關鍵角色

農業試驗所今年出版「金門昆蟲圖鑑」，系統性整合多年田野調查與最新監測成果，完整呈現金門農業相關昆蟲分類、生態與害蟲風險資訊，並收錄多項新紀錄物種。本書為離島地區建立可持續更新的昆蟲基礎資料庫，強化外來有害生物監測與農業防疫量能，為兼顧生態保育與農業安全奠定關鍵基石。

