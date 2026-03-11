快訊

許維恩乳癌術後首露面！長庚醫新術式助重建「感覺」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
知名藝人許維恩近期因健檢發現乳癌，決定切除並重建左乳，並在林口長庚醫院重建感覺神經。她今天術後首度露面，鼓勵女性積極就醫。記者林琮恩／攝影
知名藝人許維恩近期因健檢發現乳癌，決定切除並重建左乳，並在林口長庚醫院重建感覺神經。她今天術後首度露面，鼓勵女性積極就醫。記者林琮恩／攝影

知名藝人許維恩近期因健檢發現乳癌，決定切除並重建左乳，並在林口長庚醫院重建感覺神經。她今天術後首度露面，鼓勵女性積極就醫。醫師指出，乳癌病人重建乳房雖外觀恢復，但「感覺喪失」為術後主要後遺症，林口長庚團隊使用病人胸腔內肋間神經加以延伸，不必挪用病人身體其他部位神經，也不必花數十萬元使用人工神經，病人就能在術後6個月內開始恢復感覺。

乳癌為女性癌症發生率首位，每年新增1.8萬名個案。林口長庚醫院整形外科主治醫師張乃仁指出，乳房重建病人術後常遇到喪失感覺的問題，國外雖有人工神經手術，但不僅只能取用7公分，且費用高達30萬元，該院多專科團隊，研發一項感覺重建技術，由重建手術後留下約3公分傷口，取用病患胸腔內約25公分肋間神經，不必使用病患其他部位神經移植，就可幫病患恢復感覺。

許維恩說，她在健檢時發現乳癌，進一步檢查發現左側乳房中分別有1顆惡性、2顆良性腫瘤，因沒有家族病史，她從沒想過會得癌症，雖是早期乳癌，但她仍選擇乳房全切除手術，盼能一勞永逸，手術清醒後她「找回自信、找回完美的自己」，術後心靈恢復良好，還在術後1個月就赴日本旅遊，鼓勵女性罹患乳癌，不必羞於面對或害怕恐懼。

外傳許維恩單側罹癌卻切除雙側乳癌，其主治醫師、林口長庚醫院一般外科主治醫師周旭桓說，其實她是左側單側切除重建，為維持雙乳外型對稱，在右乳以假體填充。許維恩則說，她右側乳房也發現腫瘤，目前持續回診追蹤，

林口長庚醫院顯微重建整形外科主任黃嫆茹指出，手術切除並重建乳房後，病人雖外觀升級，但勢必造成神經斷裂，不僅讓病人無法察覺危險，例如被太陽曬傷、暖暖包燙傷卻不自知，也可能影響皮脂分泌、毛囊生長，出現慢性濕疹、慢性傷口等後遺症。此外，根據病人術後回饋，乳房感覺恢復後，性生活品質也大幅提升。

張乃仁表示，病人術後6個月感覺開始恢復，但若不積極復建，即使神經已經長好，病人卻不知道「這是什麼感受」，若病人術後治療、工作穩定，可開始復健，包括位置訓練、觸感訓練，前者是病患將乳房區分4象限，邊敲打邊告訴自己這是哪一區塊，後者則是病患一邊自我撫摸、輕拍、輕捏乳房，一邊告訴自己「這是撫摸的感覺」，藉此逐漸恢復神經功能。

長庚醫院至今完成約350治療成功個案，張乃仁表示，病人術後半年至2年間，多數患者感覺恢復6至7成，部分病人可恢復8成感覺；術後3至4年則可恢復至9成，甚至有病人自述，「感覺就像沒開過刀」，術後外型、感覺都恢復良好。

知名藝人許維恩近期因健檢發現乳癌，決定切除並重建左乳，並在林口長庚醫院重建感覺神經，她出席記者會並與醫療團隊合影。記者林琮恩／攝影
知名藝人許維恩近期因健檢發現乳癌，決定切除並重建左乳，並在林口長庚醫院重建感覺神經，她出席記者會並與醫療團隊合影。記者林琮恩／攝影

