明天小心溫差大 氣象署預告10縣市探10度以下低溫

今天白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地日夜溫差大；中央氣象署說，各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東南部地區、恆春半島及東部山區有零星短暫雨。

明天大陸冷氣團或另一強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署表示，北部及東北部氣溫再下降，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區、 東北部地區及新竹以北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、 金門、馬祖為多雲到晴。

中央氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，明天各地清晨氣溫仍低，有10度以下氣溫發生的機率，中南部日夜溫差大。明晨至上午台中以北、彰化、南投、嘉義及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣。