垃圾暫置場火災頻傳 環境部今發管理指引

為因應極端氣候引發的複合型災變，以及廢棄物堆置場的火災預防，環境部今與內政部消防署共同舉辦「面對極端氣候：廢棄物堆置場火災預防與緊急應變研討會」，聚焦風險預防、火災搶救以及環境管理三大議題，並正式發布「災害廢棄物管理指引」，除有效控管二次災害與環境風險外，也加速清運效率與資源化進程。

去年7月台南後壁烏樹林園區堆置風災清理大量廢棄物，結果突發生火警，立委林淑芬去年底質詢時指出，台南後壁烏樹林暫置場堆置丹娜絲風災後的20多萬噸廢棄物，結果廢木材、垃圾、石棉瓦、營建廢棄物等堆積如山，火災起因並非是不可抗力，而是政府管理失當的結果，也忽略了物理和化學的極限，環境部應比照日本，提出災害廢棄物暫置場防災的相關指引。

另去年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成數百萬噸淤泥淹沒下游的光復市區，同時也帶來大量災害廢棄物。

環境部環境管理署組長蔡蓬培表示，日本災害廢棄物處理流程，包含近災區、粗分類的「一次暫置場」，以及精密選別、資源化的「二次暫置場」，最後則是最終處置與再利用。

此外，日本也嚴格限制可燃物堆置高度不得超過5公尺、堆置區間保持2公尺以上距離，每堆設置面積不得超過200平方公尺，另也定期監測廢棄物內部溫度及一氧化碳濃度，防止自燃。

蔡蓬培說，我國「災害廢棄物管理指引」草案架構，包含災害廢棄物種類、量體估計、暫置場選址、暫置場防災安全要點，廢棄物處理原則、權責分工等面向，也會比照日本的廢棄物配置原則外，也會建置一次暫置場與二次暫置場，除有效控管二次災害與環境風險外，也加速清運效率與資源化進程。

環境部長彭啓明表示，今日研討會的各方所提意見，將成為後續研擬「垃圾掩埋場及暫置場火災預防及搶救指引」的重要基礎，並整合今日發表的「災害廢棄物管理指引」，成為極端氣候災害下，完整的預防及應變技術指導原則。