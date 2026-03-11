快訊

門諾3.5公分手術視野穿梭髮絲血管 早產兒搶命成功

中央社／ 花蓮縣11日電
門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘（右）日前為體重僅1100克早產女嬰進行「留存肺動脈導管結紮手術」，僅3.5公分手術視野，在細如髮絲血管中穿梭，醫療團隊順利完成手術。（門諾醫院提供）中央社
門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘日前為體重僅1100克早產女嬰進行「留存肺動脈導管結紮手術」，僅3.5公分手術視野，在細如髮絲血管中穿梭，醫療團隊與風險搏鬥，手術順利成功。

寶寶在新生兒加護病房住了2個多月，終於康復出院。

門諾醫院今天發布訊息表示，當時媽媽懷孕僅29週又2天時就早產，因為懷孕期間特別愛吃排骨便當，因此被暱稱為「排骨」。小排骨出生後不久，因呼吸困難與心臟負擔過重住進加護病房；醫療團隊評估後發現，女嬰罹患「開放性動脈導管」（Patent DuctusArteriosus）。

黃振銘解釋，在胎兒時期，血液會經由臍帶獲得氧氣，再透過肺動脈導管直接流入主動脈供應全身，當嬰兒出生後開始用肺部呼吸，這條血管理論上會自然收縮關閉，但早產兒因器官尚未成熟，這條導管往往無法順利閉合，導致左心室打出的血液流入主動脈後，又被分流回肺動脈，形成異常循環；長期下來不僅會造成肺高壓與肺水腫，也會加重心臟負擔，甚至引發心臟衰竭，嚴重時更恐因體循環不足，導致腸道壞死等危及生命併發症。

醫療團隊先後使用多次口服與注射藥物，希望促使導管自然關閉，但效果始終有限；寶寶插管近1個月後仍未好轉，醫師最終決定進行手術，將這條多餘血管結紮關閉。

黃振銘指出，接受手術的早產兒體重大多只有1000克上下，大小大約僅成人手掌一般，手術切口必須控制在約3.5公分，操作空間極為狹小，每一個動作都得小心翼翼。

更棘手的是，早產兒肺部通常狀況不佳，而要找到肺動脈導管，醫師必須先將肺部輕輕撥開，只要肺部稍微受壓，血氧就可能迅速下降到80%以下，手術往往進行不到1分鐘就必須暫停，讓肺部重新擴張恢復氧氣，再繼續操作；整個過程必須反覆進行，考驗醫師與團隊耐心。

此外，早產兒全身血量不到100毫升，血管細如髮絲，一旦手術過程中血管破裂出血，往往難以挽回，這也是醫師在每個動作前都必須反覆確認、步步為營的原因。

所幸，在門諾醫院心臟外科手術團隊、麻醉科、呼吸治療師、小兒重症團隊密切配合下，再加上亞東醫院麻醉科醫師許惠然支援，手術最終順利完成；導管成功結紮後，寶寶的心臟負擔逐漸減輕，肺部狀況也慢慢改善。

經過一段時間的加護照護與復原，小排骨終於順利脫離危險，住院的兩個多月，是父母最漫長一段時間，當看到寶寶體重慢慢增加，從1100公克長到2000多公克，所有疲憊都變得值得。

小排骨終於可以康復返家，看在醫護團隊眼裡都相當欣慰，小兒科醫師鄭永隆向一家人送上祝福，也仔細叮嚀返家後照顧方式；看著小排骨安穩躺在媽媽懷裡，醫護人員臉上也露出欣慰與祝福笑容。

