NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

AI 影片謊稱「樂齡優惠」 台鐵、高鐵澄清：不實資訊別受騙

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

近日網路流傳一支名為「樂齡指南」的AI影片，宣稱「2026新規：12項樂齡隱藏福利！」，內容涉及多項所謂敬老乘車優惠。對此，台鐵公司與台灣高鐵公司同步發布聲明嚴正澄清，指出影片內容多屬虛構不實資訊，並非官方政策或服務措施，呼籲民眾勿輕信或轉傳，以免誤導旅客並影響交通運輸秩序。

台鐵公司指出，經查該影片所述多項「樂齡措施」並不存在，與現行政策完全不符。台鐵目前實際施行的敬老優惠，是依據《老人福利法》提供敬老票制度，凡年滿65歲國民，或持永久居留證且註記可搭乘國內大眾運輸享有優待者，均可購買敬老票，享全票5折優惠。

台鐵強調，目前並未與交通部觀光署合作推出特定日期免票或折扣點數優惠，也不存在所謂「三代同堂折抵代碼」可抵扣票價的機制。

在乘車服務方面，年長旅客可至各車站無障礙窗口辦理購票；若為輪椅或行動不便旅客，台鐵將啟動「愛心通報」服務，由車站人員協助上下車。這是現行標準服務流程，但並未設置任何實體「綠色通道」、「樂齡專線」、「樂齡月台輔助崗」或「樂齡車廂」。

至於影片所稱「行李直送飯店」服務，台鐵表示，目前僅提供「行包託運」服務，持乘車票可享2件行李半價優惠，旅客需自行至行李房辦理，並無提供將行李直接配送至飯店的服務，也沒有針對年長旅客提供免費額度。

此外，影片提及「誤點賠償自動入帳」也與現行制度不符。台鐵說明，若列車發生誤點並符合賠償標準，旅客須在乘車日起一年內，持原票證至車站窗口辦理退費或兌換車票，系統不會自動將賠償金匯入卡片或指定帳戶。

台灣高鐵公司也指出，該AI影片中宣稱高鐵提供「電動車月台接送服務」、「敬老保留座位免費升等」及「高鐵假期1,500元補貼旅遊金」等內容，同樣全屬錯誤及虛假訊息。

高鐵表示，相關內容不僅與公司現行服務不符，也可能誤導敬老旅客，甚至造成車站營運服務混亂，呼籲民眾切勿上當受騙，更不要轉傳相關影片，以免成為散播不實訊息的管道。

台鐵與高鐵均強調，網路流傳影片多採AI生成配音，內容混雜大量錯誤資訊，特別容易誤導長輩族群。兩家公司表示，所有最新優惠措施與服務資訊均以官方網站公告及車站服務資訊為準，民眾如有疑問可向車站或客服人員查詢。

兩家公司也提醒，面對來源不明的網路影片或訊息，應秉持「不輕信、不轉傳」原則，避免因錯誤資訊造成誤解或影響交通運輸服務秩序。

敬老卡享免票日、誤點賠償自動入帳？ 台鐵澄清：AI假影片別轉傳

隨著AI科技進步，網路上不少類似官方網站發布的假資訊，近期社群平台流傳一部「樂齡指南」的影片，宣稱出示敬老卡就能有「專屬綠色通道」、「樂齡免票日」、「樂齡車廂」、「三代同行折抵」等多項樂齡福利，台鐵公司嚴正澄清，上述內容皆非事實，旅客勿輕信或轉傳不實訊息。

喊「我是樂齡旅客」享隱藏福利？ 高鐵怒：AI假影片試圖製造混亂

隨著AI科技進步，網路上不少類似官方網站發布的假資訊，近期社群平台流傳一部「樂齡指南」的影片，宣稱台灣高鐵推出多項持敬老卡長者的「隱藏福利」，包含月台電動車接送、保留座位甚至低價升等商務艙等，引發民眾關注。台灣高鐵公司強調，上述全屬虛假不實、試圖製造公共運輸秩序混亂內容。

美伊戰影響 中華郵政再公告15國郵件停寄 已110件卡關

受美伊戰爭影響，中華郵政二度公告暫停收寄發往15國的各類國際航空郵件，近期已寄往該國家的郵件尚未出口，將盡速退回並退還郵資，根據統計，目前約有110件卡關受影響。

許維恩乳癌術後首露面！長庚醫新術式助重建「感覺」

知名藝人許維恩近期因健檢發現乳癌，決定切除並重建左乳，並在林口長庚醫院重建感覺神經。她今天術後首度露面，鼓勵女性積極就醫。醫師指出，乳癌病人重建乳房雖外觀恢復，但「感覺喪失」為術後主要後遺症，林口長庚團隊使用病人胸腔內肋間神經加以延伸，不必挪用病人身體其他部位神經，也不必花數十萬元使用人工神經，病人就能在術後6個月內開始恢復感覺。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

農試所出版金門昆蟲圖鑑 揭示前線島嶼生物多樣性與防疫關鍵角色

農業試驗所今年出版「金門昆蟲圖鑑」，系統性整合多年田野調查與最新監測成果，完整呈現金門農業相關昆蟲分類、生態與害蟲風險資訊，並收錄多項新紀錄物種。本書為離島地區建立可持續更新的昆蟲基礎資料庫，強化外來有害生物監測與農業防疫量能，為兼顧生態保育與農業安全奠定關鍵基石。

