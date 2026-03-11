北市靠指引能防拖吊亂象？專家喊話公布評鑑業者「白名單」

拖吊業者趁火打劫亂象頻傳，北市交通局祭出「救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，律師認為沒強制力。議員林杏兒直呼防君子、無法限制小人，提議公布「白名單」，專家建議北市府可比照公車評鑑機制，每年定期公布評選優良業者。

律師劉致欽表示，就法律性質而言，該指引應屬依據行政程序法第165條規定所稱的「行政指導」，亦即行政機關在其職權或所掌事務範圍內，為實現一定之行政目的，以輔導、協助、勸告、建議或其他不具法律上強制力方法，促請特定人為一定作為或不作為的行為。

劉致欽觀察，該指引規定內容，雖然是在規範道路救援及拖吊作業業者關於收費標準、拖吊作業程序及業者應注意事項等，但本身並未有任何處罰的規定，僅揭示違者可能適用刑法、消費者保護法、北市消費者保護自治條例等規範加以處罰。

他認為，該指引本身僅為「行政指導」而並無強制力，恐怕只有促請業者注意的功效，民眾是否能夠直接依據此獲得保障仍有疑義，業者如有違法行為仍須回歸相關法令處罰。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰表示，交通部已在訂定相關定型化契約，但是尚不會那麼快，預計上半年預告、年底才會正式公告實施。「北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」是依據消保法、北市消費者保護自治條例來處罰，他建議中央、地方的規定可有所配合，執行上會更有強制力。

他建議，政府需重視消費者遭遇到的實際問題。例如消費者都是在春節等非常時期需要道路救援且是立刻需要拖吊，但許多業者休息，消費者聯絡不到理想或優良的拖吊業者；尤其在當下沒有選擇下，要是業者強制消費者若不同意就不拖吊，導致消費者被迫接受不合理的費用，被予取予求。

李克聰認為，政府可著重這些問題與需求導向進行分析及改善，進而訂定更有效的指引或規定，並提供優良業者「白名單」給消費者選擇，不只對消費者有直接幫助，也能警惕業者，避免違規挨罰。

優良業者「白名單」如何決定才能避免爭議？李克聰指出，北市府一直以來強調資訊透明，建議政府可比照公車評鑑機制來評選優良業者，每年定期公布給消費者參考選擇，如此就會更有公信力。