梨山7旬婦檢出2.9公分乳癌 光田醫院治療更幫忙接送上下山

住在台中偏鄉梨山的黃姓婦人參加光田綜合醫院每年前進梨山的整合式健康篩檢，意外在乳房攝影中被發現異常，經光田綜合醫院乳房外科廖志斌醫師診斷確認為管腔B1型乳癌第二期，且腫瘤已達2.9公分大，該類型癌症屬惡化速度快、容易復發類型，需盡快展開治療。

黃婦已年過70歲，自認為順其自然就好，也擔心手術風險與術後恢復，一度對治療猶豫不決，再加上梨山地處偏遠，往返市區動輒數小時，下山就醫困難。光田綜合醫院啟動偏鄉綠色通道服務，整合交通、上下山接送、檢查與門診時程，接送她往返醫院治療，在廖志斌耐心說明病情及鼓勵下，她最終決定手術。

黃婦表示，如果不是醫院上山來做檢查，她真的不會知道身體出了問題。住在山上，天氣與路況常讓人卻步，即使知道要做檢查，也常因為不便而延後。

光田綜合醫院與衛生局及梨山衛生所合作，每年固定前進梨山地區，提供四癌篩檢(子宮頸抹片、糞便潛血、乳房攝影、口腔黏膜檢查)，及成人健康檢查服務，在發現異常後持續追蹤，確保個案不因地理限制而中斷照護。透過綠色通道整合模式，讓偏鄉居民從篩檢、確診到治療形成完整醫療銜接。

今年4月18日至19日，光田將再次前進梨山辦理整合式健康篩檢，持續把醫療資源帶進偏鄉，讓守護健康的綠色通道，年年不中斷。