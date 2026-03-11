快訊

NBA／末節大幅領先仍瘋狂刷分！阿德巴約砍83分打破Kobe 81分紀錄

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

梨山7旬婦檢出2.9公分乳癌 光田醫院治療更幫忙接送上下山

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
光田綜合醫院乳房外科廖志斌醫師表示，管腔B1型乳癌之癌細胞屬於惡化速度快、容易復發類型，需盡快展開治療。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院乳房外科廖志斌醫師表示，管腔B1型乳癌之癌細胞屬於惡化速度快、容易復發類型，需盡快展開治療。圖／光田醫院提供

住在台中偏鄉梨山的黃姓婦人參加光田綜合醫院每年前進梨山的整合式健康篩檢，意外在乳房攝影中被發現異常，經光田綜合醫院乳房外科廖志斌醫師診斷確認為管腔B1型乳癌第二期，且腫瘤已達2.9公分大，該類型癌症屬惡化速度快、容易復發類型，需盡快展開治療。

黃婦已年過70歲，自認為順其自然就好，也擔心手術風險與術後恢復，一度對治療猶豫不決，再加上梨山地處偏遠，往返市區動輒數小時，下山就醫困難。光田綜合醫院啟動偏鄉綠色通道服務，整合交通、上下山接送、檢查與門診時程，接送她往返醫院治療，在廖志斌耐心說明病情及鼓勵下，她最終決定手術。

黃婦表示，如果不是醫院上山來做檢查，她真的不會知道身體出了問題。住在山上，天氣與路況常讓人卻步，即使知道要做檢查，也常因為不便而延後。

光田綜合醫院與衛生局及梨山衛生所合作，每年固定前進梨山地區，提供四癌篩檢(子宮頸抹片、糞便潛血、乳房攝影、口腔黏膜檢查)，及成人健康檢查服務，在發現異常後持續追蹤，確保個案不因地理限制而中斷照護。透過綠色通道整合模式，讓偏鄉居民從篩檢、確診到治療形成完整醫療銜接。

今年4月18日至19日，光田將再次前進梨山辦理整合式健康篩檢，持續把醫療資源帶進偏鄉，讓守護健康的綠色通道，年年不中斷。

光田綜合醫院乳房外科廖志斌醫師呼籲住在偏遠地區的居民，可多善用政府與醫療院所提供的資源，定期檢查。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院乳房外科廖志斌醫師呼籲住在偏遠地區的居民，可多善用政府與醫療院所提供的資源，定期檢查。圖／光田醫院提供

健康檢查 梨山 衛生局 癌症 乳癌

延伸閱讀

深入菲律賓偏鄉義診 嘉基醫療團隊跨海送暖

淡水區新民里免費癌症篩檢 守護居民健康參與踴躍

專訪／許維恩罹癌切除雙乳已停經！　王家梁病榻前見她左乳全黑潰堤

相關新聞

強烈冷氣團+輻射冷卻發威 玉山凌晨零下8.9度再降瑞雪

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。中央氣象署表示，玉山氣象站今天凌晨有降雪，今早已無降雪，雪深微量，最低溫為凌晨2時50分零下8.9度，有積雪結冰霜淞現象。

苗栗公館9.3度 吳德榮：今晴朗氣溫稍回升 明晚乾冷空氣南下探8度低溫

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中央氣象署發布低溫特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島縣市的平地最低氣溫則為苗栗公館9.3度，各地區的平地最低氣溫約在10至13度。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

濕冷又有颱風？專家：第三號颱風鸚鵡最快今晚生成

天氣很濕冷，但又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」指出，預估今晚至明晚，位於菲律賓東方的95W可能生成今年第三號颱風鸚鵡，但不影響台灣。

搬重物竟軟骨脫落！清潔工雙膝退化忍痛不理 突劇痛趴地

台中一名婦人當清潔工長期打掃搬重物，雙膝退化忍痛不理，有天軟骨突脫落關節她劇痛趴地，大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英評估後為她置換雙膝人工膝關節，術後讓患者隔天能下床，第三天爬樓梯復健，減少臥床產生的併發症。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。