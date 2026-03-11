搬重物竟軟骨脫落！清潔工雙膝退化忍痛不理 突劇痛趴地

台中一名婦人當清潔工長期打掃搬重物，雙膝退化忍痛不理，有天軟骨突脫落關節她劇痛趴地，大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英評估後為她置換雙膝人工膝關節，術後讓患者隔天能下床，第三天爬樓梯復健，減少臥床產生的併發症。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，患者有嚴重的退化性關節炎，走路重心不穩已經變形，但卻不理會，靠吃止痛藥、拿助行器維持日常生活，因姿勢不對、軟骨突然脫落到關節內，磨損到關節，讓患者走路痛到受不了，最後才就醫決定開刀。

王芳英表示，患者擔心只有置換單邊的人工膝關節拖太久，也怕造成長短腳，因此決定一次置換雙膝。該醫院去年成立微創人工膝關節中心後，對患者術前詳細評估，確認患者心肺功能、麻醉評估安全無虞，再進行手術，術後讓患者隔天便能下床，第三天還能爬樓梯復健，減少臥床產生的併發症。

「膝關節受傷或退化，要像棒球選手一樣，一定要休息，避免傷勢更嚴重。」王芳英指出，很多年輕人運動、重訓或打棒球，萬一膝蓋軟骨損傷或十字韌帶受傷，甚至是骨裂、骨折，切記要充分休息讓肌力恢復，否則日後有可能產生關節炎。目前臨床上很多高齡患者，受傷後皆在忍痛，幾乎都拖到不能再拖，痛到無法忍耐才願意就醫。

吳姓婦人說，她從事清潔工作15年，上班期間幾乎站著，要提水、消毒搬重物。有天下班後突然莫名的跌倒，站也站不穩，先看復健科後吃消炎止痛藥後，但是都沒改善，後來連爬樓梯都有困難，甚至要助行器才能順利走路，在家人鼓勵後，決定開刀置換雙膝。

吳姓婦人表示，開始她也會擔心，但是雙腳痛到已經嚴重影響日常生活，不想要麻煩家人，想要自己照料自己，才就醫治療，術後能順利走路，真的很開心。

台中一名婦雙膝置換人工膝關節後第二天，爬樓梯進行復健。記者游振昇／攝影