快訊

NBA／末節大幅領先仍瘋狂刷分！阿德巴約砍83分打破Kobe 81分紀錄

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

搬重物竟軟骨脫落！清潔工雙膝退化忍痛不理 突劇痛趴地

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中一名婦人雙膝退化，到李綜合醫院置換人工膝關節。記者游振昇／攝影
台中一名婦人雙膝退化，到李綜合醫院置換人工膝關節。記者游振昇／攝影

台中一名婦人當清潔工長期打掃搬重物，雙膝退化忍痛不理，有天軟骨突脫落關節她劇痛趴地，大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英評估後為她置換雙膝人工膝關節，術後讓患者隔天能下床，第三天爬樓梯復健，減少臥床產生的併發症。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，患者有嚴重的退化性關節炎，走路重心不穩已經變形，但卻不理會，靠吃止痛藥、拿助行器維持日常生活，因姿勢不對、軟骨突然脫落到關節內，磨損到關節，讓患者走路痛到受不了，最後才就醫決定開刀。

王芳英表示，患者擔心只有置換單邊的人工膝關節拖太久，也怕造成長短腳，因此決定一次置換雙膝。該醫院去年成立微創人工膝關節中心後，對患者術前詳細評估，確認患者心肺功能、麻醉評估安全無虞，再進行手術，術後讓患者隔天便能下床，第三天還能爬樓梯復健，減少臥床產生的併發症。

「膝關節受傷或退化，要像棒球選手一樣，一定要休息，避免傷勢更嚴重。」王芳英指出，很多年輕人運動、重訓或打棒球，萬一膝蓋軟骨損傷或十字韌帶受傷，甚至是骨裂、骨折，切記要充分休息讓肌力恢復，否則日後有可能產生關節炎。目前臨床上很多高齡患者，受傷後皆在忍痛，幾乎都拖到不能再拖，痛到無法忍耐才願意就醫。

吳姓婦人說，她從事清潔工作15年，上班期間幾乎站著，要提水、消毒搬重物。有天下班後突然莫名的跌倒，站也站不穩，先看復健科後吃消炎止痛藥後，但是都沒改善，後來連爬樓梯都有困難，甚至要助行器才能順利走路，在家人鼓勵後，決定開刀置換雙膝。

吳姓婦人表示，開始她也會擔心，但是雙腳痛到已經嚴重影響日常生活，不想要麻煩家人，想要自己照料自己，才就醫治療，術後能順利走路，真的很開心。

台中一名婦雙膝置換人工膝關節後第二天，爬樓梯進行復健。記者游振昇／攝影
台中一名婦雙膝置換人工膝關節後第二天，爬樓梯進行復健。記者游振昇／攝影

李綜合醫院骨科醫師王芳英說，膝蓋受傷一定要休息，否則最後要置換人工膝關節。記者游振昇／攝影
李綜合醫院骨科醫師王芳英說，膝蓋受傷一定要休息，否則最後要置換人工膝關節。記者游振昇／攝影

患者 膝關節 手術

延伸閱讀

慢性肩頸痛 嚴重需開刀治療

台中44歲婦車禍送急診…意外揪出直腸長腫瘤 醫這1招保住直腸

相關新聞

強烈冷氣團+輻射冷卻發威 玉山凌晨零下8.9度再降瑞雪

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。中央氣象署表示，玉山氣象站今天凌晨有降雪，今早已無降雪，雪深微量，最低溫為凌晨2時50分零下8.9度，有積雪結冰霜淞現象。

苗栗公館9.3度 吳德榮：今晴朗氣溫稍回升 明晚乾冷空氣南下探8度低溫

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中央氣象署發布低溫特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島縣市的平地最低氣溫則為苗栗公館9.3度，各地區的平地最低氣溫約在10至13度。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

濕冷又有颱風？專家：第三號颱風鸚鵡最快今晚生成

天氣很濕冷，但又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」指出，預估今晚至明晚，位於菲律賓東方的95W可能生成今年第三號颱風鸚鵡，但不影響台灣。

搬重物竟軟骨脫落！清潔工雙膝退化忍痛不理 突劇痛趴地

台中一名婦人當清潔工長期打掃搬重物，雙膝退化忍痛不理，有天軟骨突脫落關節她劇痛趴地，大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英評估後為她置換雙膝人工膝關節，術後讓患者隔天能下床，第三天爬樓梯復健，減少臥床產生的併發症。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。