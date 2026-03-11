快訊

蝦皮賣到百萬也撐不住！盲盒名店拉布布小舖倒閉 老闆曝殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
「拉布布小舖」日前無預警宣布結束營運。圖／擷自「拉布布小舖」IG
「拉布布小舖」日前無預警宣布結束營運。圖／擷自「拉布布小舖」IG

曾在盲盒圈小有名氣的「拉布布小舖」，近日無預警宣布結束營運，店主在IG帳號下說明不再經營任何預購訂單，只會用比大陸流通價格再低一些的方式來販售剩下的庫存。店主曾表示，每月百萬營業額看似相當成功，但實際情況卻是「只能養活一名員工」，目前該篇貼文已被隱藏。財經專家直言，蝦皮已進入「收割賣家」模式，未來類似拉布布小舖的案例只會越來越多。

「拉布布小舖」目前最新一篇IG貼文寫道，「前一篇文章主要是針對經營面的分享」，希望能給一直支持的他們的粉絲一個交代。由於整體事件的熱度已超出原先預期，且事情的發展早已偏離當初分享資訊的初衷，「因此我們決定暫時將該篇文章隱藏」，並把重心放在商品的持續出清。

根據中時新聞網報導，「拉布布小舖」雖然每月營業額高達100萬，卻只夠養活一名員工。商品一旦放到蝦皮平台販售，就要被抽成12%，若再搭配各大通路推出的免運活動，還得再加5%，此外還需繳納政府營業稅5%和營所稅3%。因此每賣出一個商品，就得付出營收的20-25%，再扣除員工薪資、房租、大陸運費等各項成本，基本上毫無利潤可言。

店主透露，在供貨端方面，有別於中國大陸具備龐大的市場規模，台灣商家的進貨量相對有限，不僅難以取得較好的折扣，有時還被要求搭配購買滯銷IP庫存。而近期一場跨國版權爭議成為壓垮營運的最後一根稻草，店主表示一家位於印度的公司提出版權申訴並發出檢舉，使得店鋪網站被迫關閉，若想解決問題得進行跨國法律訴訟，因此店主決定忍痛結束營運，出清庫存。

財經達人「股人阿勳」分析指出，這起事件凸顯電商平台逐漸進入「收割賣家」的模式，平台手續費與廣告成本不斷提高，賣家在開始營運前，就必須準備將約25%至30%的營收交給平台。他直言「拉布布小舖」的案例很可能只是開始，在這種「低利潤、高抽成」的商業環境下，「未來只會看到越來越多這種『百萬賣家』撐不下去而黯然退場」。

