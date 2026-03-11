「出生率提前10年崩盤」 羅智強：藍提育兒津貼先動支 遭綠阻擋

我國少子化嚴重，與南韓同為全球出生率吊車尾的國家。國民黨立委羅智強今日表示，南韓止跌回升，努力有成效，我國政府有意識到出生率續崩的結果，將會「自然亡國」嗎？國發會預估出生人口2035年才會降到10萬左右，但今年可能就會跌破10萬，等於提前十年大崩盤，國民黨團曾提案讓育兒津貼預算先行動支，卻是民進黨投票反對。

羅智強說，清晨6時多，和立委羅廷瑋一起來總統府前升旗、散步，這也是他的國政散步日記的第一篇。第一篇他想談少子化。「南韓人口出生率持續下降，北韓恐不用出兵就能拿下。」這是馬斯克向南韓提出的警語。這樣的警語，其實對台灣，也一樣適用。因台灣和南韓都是全球出生率吊車尾的國家。

羅智強說，南韓對少子化問題高度警覺，從制度改革、育兒補貼、職場環境到托育支持，推出一系列政策。結果開始出現變化。2025年，南韓出生人數達到25.4萬人，比前一年增加6.8%，創下自2007年以來最大增幅。南韓的生育率也從2024年的0.75回升到0.80，甚至比政府原先預期更早達到目標。即便出生率改善了，南韓的情況仍十分危險，但止跌回升意謂努力有成效，出現了一線曙光。

羅智強表示，我國政府有意識到出生率續崩的結果，將會「自然亡國」嗎？顯然沒有。2025年台灣的新生兒只有10.7萬人。更令人震驚的是，2024年還有13.4萬人，短短一年就減少了將近兩成。沒有最少，只有更少。今年1月全國新生兒僅有8723人，比去年同期減少了約8.1%，更是史上首度「1月分跌破9000 人」。

羅智強表示，如果和十年前政黨輪替前的數字比較，則更可以看出這個數字有多麼恐怖？若與十年前（2016年1月）的 1萬7190 人相比，今年1月的出生人數直接「腰斬」。當年元旦產房一片喜氣，如今卻是空蕩蕩，醫護界形容這是「史上最慘元旦」。原本國發會預估，出生人口要到2035年才會降到10萬左右，但看到今年慘不忍睹的數字，可能今年就會跌破10萬，等於提前十年大崩盤。

羅智強表示，南韓止跌了，台灣繼續大崩盤、提前大崩盤。大家意外嗎？他一點都不意外，他曾質詢過衛福部長，身為主責提振生育率最重要的部會，部長竟然連行政院在2018年成立少子化辦公室，都不知道。這個辦公室主責推動搶救少子化的工作，至今投入數千億元，可是部長連政府有這個辦公室都不知道。這是何其荒謬、何其諷刺？如果政府如此漫不經心，投資源再多，也救不了出生率。

羅智強表示，國家的未來，就在搖籃裡。當新生兒的哭聲愈來愈稀少，社會不只悄悄老去，國家更會走向消亡。這幾年進入立法院後，他對托育、居住正義、房價、少子化等議題提出過許多質詢。愈深入關注，愈感受到年輕世代面臨的壓力有多沉重。對許多人來說，「要不要生孩子」已經不是人生規畫，而是經濟與生活條件的艱難計算。

羅智強指出，每當少子化問題被提出，就有人急著把責任推給政治攻防，說是「在野黨擋預算」。但事實是，國民黨團曾提案讓育兒津貼預算先行動支，卻是民進黨投票反對。更何況，民進黨已經執政將近十年，難道十年的政策成果，也能歸咎於一時的朝野對立嗎？他始終相信，對於年輕父母與下一代，政府可以做得更多，也應該做得更多。

羅智強認為，少子化的成因確實複雜，涉及薪資結構、稅制設計、房價壓力、職場文化、企業責任，甚至社會價值。但正因為問題如此巨大，政府更不應該退在後面，而應該站在最前面。一個現代國家，不能讓養育孩子變成家庭孤獨的負擔。

羅智強強調，這會期，他會繼續在立法院投入研究，與中央部會積極討論，推動國會優先審議鼓勵「敢生敢養」的相關政策。因為當年輕人願意相信未來，國家才會有未來。人民期待的不是漂亮的話術，而是有方向、有速度、有決心的行動。如果政府總是急著甩鍋，卻不願承擔責任，那麼失去信心的不只是年輕世代，也會是整個社會。當一個社會不再相信未來時，最先消失的，就是本該在搖籃裡出現的生命。

羅智強總結，每日萬步，謝謝羅廷瑋清晨陪走，新的一天，從總統府前升旗開始。這會期，他會和羅廷瑋一起在教育文化委員會，特別關注少子化的問題，為下一代的未來努力。