今放晴稍回暖 明再有冷氣團襲台 中部以南低溫恐10度以下

受強烈大陸冷氣團影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，近兩天整體氣溫偏低，今天本島最低溫出現在苗栗公館鄉的9.3度，外島馬祖南竿鄉7.9度，除了南部地區低溫13至15度左右，其餘地區地溫約10至13度，體感偏冷。

不過，他說，今天起強烈大陸冷氣團減弱，且大環境偏乾，各地大致為晴到多雲，僅迎風面東北部及東部雲量稍多，局部偶有零星短暫雨。氣溫方面，北部、東北部高溫可達20度，中部高溫約23至24度，南部高溫約25至27度，東部高溫約22度。夜間清晨受輻射冷卻影響，各地市區地溫約14至16度，平地空曠處及近山區低溫約11至13度，中部以南地區日夜溫差明顯。

明天新一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，薛皓天表示，其帶來北方偏乾的空氣移入，各地維持晴到多雲天氣，僅迎風面北部及東北部雲量偏多，且山區及沿海局部也有零星短暫雨機會。

氣溫方面，他表示，明天中北部及東北部白天高溫約19度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部、東南部高溫約23至26度。夜間清晨受冷氣團及輻射冷卻影響，各地市區地溫約13至15度，平地空曠處及近山區低溫約10至12度，中部以南地區日夜溫差明顯，局部地區有10度以下低溫出現。

周五持續受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，薛皓天表示，迎風面地區雲量減少，各地為晴時多雲天氣。北部、東北部白天高溫約16至18度，中部、花蓮高溫約19至21度，南部、台東高溫約22至24度，整體偏冷到涼，南北溫差明顯，夜間清晨持續有輻射冷卻影響，以中部以南溫差較明顯，中部以南低溫約11至14度，中北部及東北部低溫約10至13度，東部低溫約12至14度，各地晚間低溫持續明顯。

周六起冷氣團逐漸減弱，薛皓天表示，大環境會逐漸轉偏東風，各地維持晴時多雲天氣，不過連日低溫情形可稍趨緩，各地氣溫回升，白天高溫可回升至23度左右，中南部有25度左右高溫，不過夜間清晨仍有輻射冷卻帶來明顯降溫，各地區低溫約14至16度，平地空曠處、沿海及近山區仍有11至13度低溫機會。

薛皓天表示，周日轉高壓迴流偏東風環境，迎風面東北角及東部雲量稍多，大致為多雲偶晴天氣，局部偶有零星短暫陣雨，其餘地區因環境仍偏乾，維持晴時多雲天氣。各地再度回溫，北部高溫可回升至25度，東北部及花蓮高溫約23度，竹苗地區高溫約22至23度，中部以南高溫約24至28度。白天感受舒適到暖和，夜間清晨受輻射冷卻影響，各地溫差明顯，各地市區低溫約15至17度，平地空曠處、沿海及近山區仍有12至14度低溫機會。

近期預估到下周三水氣都偏少，各地可維持晴到多雲天氣，薛皓天表示，僅迎風面北海岸、東北角及東部局部有零星短暫陣雨，要注意的是夜間清晨受輻射冷卻影響帶來的日夜溫差變化，早出晚歸者做好保暖。

至於今天清晨在太平洋關島一帶形成了今年第3號颱風鸚鵡，他說，受高壓影響會朝東北方移動，對台灣天氣無直接影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。